Eigenaar verkoopt mini-collectie met blauwe auto’s

De collectie is klein, maar wel heel fijn.

Misschien krijg je een déjà vu bij de titel ‘Eigenaar verkoopt collectie blauwe auto’s’. Die hebben we namelijk al een keer gebruikt dit jaar. In februari schreven we over een collectie met negen blauwe auto’s die onder de hamer gingen. Nu wordt er wederom een collectie blauwe auto’s geveild. Of nou ja, collectie… het zijn vier auto’s. Maar toch zit er meer afwisseling in dan in de vorige verzameling, want die bestond bijna alleen uit Porsches.

De auto’s worden later deze maand geveild door Broad Arrow, als onderdeel van hun veiling in Las Vegas. We nemen de auto’s even één voor één met jullie door.

Jaguar XE SV Project 8

2019 – 6.484 mile

We beginnen met de sedan. Dit is misschien wel de bruutste sedan ooit gemaakt: de Jaguar XE SV Project 8. Deze heeft een mokerdikke bodykit en een V8 die 600 pk naar de achterwielen stuurt. Optioneel was de Project 8 ook leverbaar zonder achterbank, maar dit was in de VS geen optie. Dit exemplaar heeft daarom gewoon een achterbank. De auto is uitgevoerd in SVO Velocity Blue Ultra Metallic, een heerlijk kleurtje voor deze Jag. De auto moet €130.000 tot €150.000 opbrengen.

Dodge SRT Viper GTS

2013 – 4.236 mile

Mocht de Jaguar niet spectaculair genoeg zijn, dan kun je voor de echte sportwagen gaan: een Viper van de laatste generatie. Dit is een van de 150 Launch Editions, die uitvoerd zijn in blauw met witte striping. Onder de gigantische motorkap ligt een 8,4 liter V10 die 640 pk levert. De laatste Viper was niet echt populair, maar toch verwacht Broad Arrow een opbrengst van €140.000 tot €170.000. Dat is meer dan de nieuwprijs.

BMW Z8

2001 – 28.500 mile

Voor de zonnige zomerdagen is er de BMW Z8. Je kunt lekker met het dak open genieten van de 400 pk sterke V8 uit de E39 M5. Deze Z8 is uiteraard uitgevoerd in blauw. Om precies te zijn Topaz Blau, met een crémewit interieur. Een hele fraaie combinatie. Met een verwachte opbrengst van €230.000 tot €280.000 is dit de duurste auto van het stel.

Ford Bronco

1973 – 1.300 mile sinds ombouw

Tot slot bevat deze mini-collectie nog een heuse terreinwagen. Er zit dus een auto tussen voor alle omstandigheden. Deze Bronco dateert uit 1973, maar het is een restomod, die onder handen is genomen door Gateway. De auto is onder meer voorzien van nieuwe remmen, airco, moderne audio met Bluetooth en led-verlichting. De originele motor is vervangen door een grotere 5,7 liter Ford V8. Dit oude Fordje – even oneerbiedig gezegd – is nog flink geld waard: Broad Arrow rekent op €155.000 tot €200.000.

Zoals je ziet zit er genoeg variatie in deze garage, al gaat het maar om vier auto’s. Laat in de reacties vooral even weten welke jij het liefst zou kopen. Of gewoon het complete setje, dat mag natuurlijk ook.