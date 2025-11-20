Bizarre rechtszaak zorgt ervoor dat BMW € 1,6 miljoen moet betalen aan kluns

Onhandigheid wordt beloond.

De Verenigde Staten: het land van Ford en General Motors, van hamburgers en NASCAR, maar bovenal van krankzinnige rechtszaken. Daar worden ook automerken mee geconfronteerd. Zo heeft BMW in de VS een rechtszaak verloren door een onwijs knullige fout waardoor het Beierse merk nu ruim € 1,6 miljoen moet dokken aan een ‘slachtoffer’.

De zaak gaat over een voorval in 2013. Ene Godwin Boateng uit New York stapt uit zijn BMW X5 xDrive35i Sport van de tweede generatie. Hij stapt uit zijn SUV, legt zijn rechterhand op de deurkolom en laat de deur dichtvallen waarbij het soft-close-systeem het laatste zetje meegeeft. Boateng heeft echter zijn hand net iets te dicht op de deuropening gelegd waardoor het bovenste deel van zijn duim wordt meegenomen.

Het topje van de vinger wordt afgekneld en komt los. In het ziekenhuis krijgen de chirurgen het topje niet meer vastgezet aan zijn duim. Vervelend voor Boateng, maar hij laat het er niet bij zitten. De man werkt als softwareontwikkelaar en heeft zijn duim dus nodig om te kunnen werken. Hij meent 3 miljoen dollar aan loon te verliezen door het verlies van het topje van zijn duim.

BMW reageert

Boateng spant daarom een rechtszaak aan tegen BMW. De fabrikant controleert de auto en ziet geen defect. De soft-close-deuren werken naar behoren en dus vinden de makers dat ze niet aansprakelijk zijn voor iemand die zijn duim niet van een automatisch dichttrekkende deur haalde. Volgens BMW heeft Boateng het ook over een ongeluk. ”De eiser heeft al sinds zijn kindertijd begrepen dat hij geen vinger of lichaamsdeel tussen een deur en het deursponning mag steken als deze sluit”, stelt BMW.

Einde zaak, denken ze wellicht bij BMW. Maar daar denkt de rechtbank van New York anders over. Na een aantal beroepen over en weer luidt het eindoordeel dat BMW schuldig is aan het overtreden van artikel 349. Dit artikel bevat “misleidende omissie”. Dat betekent dan weer dat de fabrikant op misleidende wijze voorbij is gegaan aan de gevaren van het systeem. In dit geval is BMW dus te lichtzinnig omgegaan met het gevaar van een afgetopte duim wanneer je de vinger tussen de soft-close-deur steekt.

Ka-ching!

Boateng krijgt dus gelijk, maar krijgt niet zijn geëiste drie miljoen. In plaats daarvan krijgt hij 800.000 dollar voor de geleden pijn, 850.000 dollar voor toekomstige pijn en 255.000 dollar voor misgelopen inkomsten in het verleden. In totaal dus 1,9 miljoen dollar wat vandaag de dag omgerekend ongeveer 1,65 miljoen euro is. Ook zeker niet slecht voor een duim zonder topje.

Foto’s: BMW X5 E70 -4.8i xDrive -2007 – gespot door @peterkuipers55

Bron: CarComplaints.com