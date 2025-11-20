Supercars in beslag genomen van subsidiefraudeurs van aardbevingen in Groningen!

Er zou al ruim € 1 miljoen aan subsidie zijn buitgemaakt.

Ik had niet gedacht toen ik voor Autoblog ging werken dat ik het ooit over de aardbevingsschade in Groningen zou gaan hebben. Maar hier zijn we toch beland en wel door vijf slinkse mannen. Zij zouden met vervalste documenten ruim 1 miljoen euro aan subsidies hebben ontvangen die eigenlijk bedoeld was voor slachtoffers van de aardbevingen in de provincie Groningen.

Hoe zit het precies? Groningers met een schade boven de € 1.000 kunnen via het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) een aanvraag doen voor een subsidie van maximaal € 4.000 voor verduurzaming van hun woning. Verschillende vastgoedondernemers deden dit ook, maar gebruikten vervalste besluitbrieven van het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen).

Daarnaast hielp een 53-jarige verdachte uit Leek door nepoffertes te maken voor het uitvoeren van verduurzamingswerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn tot op heden niet uitgevoerd, vermoed de FIOD. Daarmee konden de pandjesbazen voor tientallen panden tegelijk subsidie aanvragen, terwijl slechts enkele adressen daadwerkelijk meer dan € 1.000 vastgestelde schade hadden.

Eerste aanhoudingen

De FIOD heeft op 18 november vijf mannen aangehouden. Het gaat om vier mannen van 26, 53, 54 en 54 jaar uit de gemeente Westerkwartier en een 53-jarige man uit Oud-Beijerland. Zij zouden gezamenlijk ruim 300 subsidieaanvragen hebben ingediend bij de SNN, wat samen neerkomt op ten minste € 1,2 miljoen.

Bij de aanvragen zaten onder andere offertes van een bedrijf dat eigendom is van de 53-jarige verdachte uit Leek, voor het uitvoeren van verduurzamingswerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn tot op heden vermoedelijk niet uitgevoerd.

Hoe is het aan het licht gekomen?

De SNN en IMG zijn samen uit gaan zoeken waar het geld terecht kwam en wat ermee gedaan werd. Eens zien of de huizen al mooi opgeknapt zijn, zullen ze gedacht hebben. Uit het onderzoek blijkt nu dus mogelijk misbruik van subsidies met een flinke opbrengst voor de fraudeurs.

Inbeslagname

Hierna werd de FIOD ingeschakeld om doorzoekingen te doen. Dit deed de FIOD bij vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Westerkwartier en een woning en bedrijfspand in Oud-Beijerland. Hierbij heeft de FIOD een mooie opbrengst buitgemaakt. Er werd onder andere fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, bankrekeningen, vastgoed, wapens en 31 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen.

En waarom staat dit dan op Autoblog.nl? Nou, er werden ook zes auto’s in beslag genomen. En niet zomaar wat Golfjes. De FIOD nam zes auto’s mee: een Audi RS6 Avant, Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus, Lamborghini Huracan Performante Spyder, Maserati Levante S en een eerste generatie Maserati GranCabrio.

We hebben helaas alleen dit beeld van de Lambo die wordt afgevoerd. Toch geen misselijke vangst. Het is onbekend of de supercars zijn aangekocht met het geld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen.

Fraudeurs, meld je!

Mocht je dit artikel lezen en je achter je oor krabben omdat je ook onterecht gesubsidieerd geld hebt gekregen? Dan heb ik slecht en goed nieuws. De SNN, IMG, de FIOD en het OM zijn druk bezig met het opsporen van andere fraudeurs in Groningen. Het goede nieuws: je krijgt de kans om je vrijwillig te melden. In ruil daarvoor kun je rekenen op ”een aanzienlijke korting” op je straf. En je hebt een schoon geweten, ook niet onbelangrijk.

