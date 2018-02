Bizarre roadtrip: 38.000 kilometer in een TVR

Dat lijkt zowel een heel goed, als een heel slecht idee.

“Britse man rijdt van ene pub naar andere pub”, met de nodige pintjes op klinkt dit slechts als een dom idee, maar niet als een interessant verhaal. Het wordt wellicht wat interessanter als ik je vertel dat deze pubs 32.000 kilometers van elkaar vandaan liggen en het gekozen vervoersmiddel een 20 jaar oude TVR Chimaera was. Na zo’n lange rit ben je wel toe een een nieuw biertje.

De pub waar het avontuur van start ging bevindt zich op het bevroren eiland Spitsbergen, het avontuur eindigde in een pub op Tierra del Fuego, oftewel Vuurland, in Chili. An sich lijkt dit een totaal geflipt idee, al helemaal in een TVR Chimaera, die niet per se bekend staat om zijn betrouwbaarheid. Toch besloot Ben Coombs in zijn groene TVR, genaamd “Kermit”, aan deze reis te beginnen. Hij koos de TVR om het 70 jarige jubileum van het merk te vieren.

De “Pub2Pub” expeditie duurde zeven maanden waarin de TVR zo’n 37.800 kilometers aflegde en in totaal 24 landen werden bezocht. De tocht begon in Pyramiden, een door de Sovjet-Unie aangelegde vestiging op Spitsbergen in de Arctische zee. Tevens is dit het meest noordelijke punt met permanente bewoners, deze permanente aanwezigheid van mensen betekent ook dat er welgeteld één pub te vinden is. Vanaf hier reisde Coombs in zuidelijke richting door Scandinavië, waar hij een tussenstopje maakte bij de Koenigsegg fabriek. Vervolgens is hij heel Europa doorgereden, waarna de TVR op de boot werd getakeld en van Southampton naar de Verenigde Staten werd gebracht.

Hier ging Coombs direct voor het afstrepen van een puntje op menig bucket list, een coast-to-coast rit in de VS. Deze rit eindigde in Californië. Vanaf Californië was de opdracht simpel, rij zuid. En als je zuid bent, nog verder zuid. Hij stopte pas in Puerto Williams, waar zich de meest zuidelijke kroeg van de wereld bevindt.

Verbazingwekkend genoeg heeft de Brit niet vier keer van auto moeten wisselen. De enige reparatie die de TVR nodig had was een nieuwe koppeling in Nicaragua. In Costa Rica waren de lokale autoriteiten overigens niet zo blij met de Britse TVR, met het stuur aan de rechterkant. Het stuur was zelfs zo’n groot probleem dat de auto achterop een truck het land door moest. Toen de auto op een veerboot het Darién Gap was overgestoken en in Colombia arriveerde, was het slechts nog 12.000 kilometer rijden naar het onderste puntje van de aarde.

Aangekomen bij de pub kon Coombs slechts kiezen tussen een whisky en een biertje. De rit zat er op. Tijd om terug naar huis te gaan, ook voor de TVR, die werd vergescheept van Uruguay naar het VK. De Brit documenteerde zijn reis in prachtige foto’s en filmpjes via Facebook. Ben Coombs heeft inmiddels meer plannen omtrent “Pub2Pub”. Hij wil het een merk maken dat bijzondere roadtrips over de hele wereld aanbiedt. De tour van Ben geeft op een mooie manier aan hoe vrij je bent. Je kunt gewoon in je auto stappen, preferabel met V8, en gaan waar je wilt. Je hebt dan misschien niet overal Wifi, dus wel even goed over nadenken.