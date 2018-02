Mazda vindt Toyota’s beter rijden dan BMW’s

De uitvinders van Zoom-Zoom, Jinba-Ittai en Seppuku kunnen het weten.

Mazda en fijn rijdende auto’s gaan al lange tijd goed samen. Tot de jaren ’90 maakte Mazda gewoon prima auto’s. Je kon er eentje krijgen van 3,80 meter (121), 4,20 meter (323) of 4,60 meter (626). Behoudender als een Mormoonse bibliothecaris, maar lekker veilig en betrouwbaar. Om Mazda beter te kunnen onderscheiden van de andere (Japanse) automerken, koos Mazda voor een nieuwe strategie. Mazda moest auto’s maken die de sportievere automobilist kon waarderen. Met de ‘Zoom-Zoom’ campagne en de nieuwe Mazda 6 begon Mazda voortvarend.

Net als bij alle andere merken gebeurt dat niet zo maar. Eerst worden er ‘benchmarks’ gezet. Een fabrikant koopt auto’s in van de beoogde concurrenten. Welke fabrikant staat vaak bovenaan? BMW, uiteraard. Jarenlang maken de Beiers de ultieme rijdersauto’s in hun klasse. Ook voor Mazda was dat lang het geval. AutoGuide weet ons te melden dat dat niet meer zo is. In gesprek met diverse ingenieurs bleek dat ze niet helemaal onder de indruk waren van de producten van BMW.

Met name het stuurgevoel en het motorgeluid schijnt wat tegen te vallen en zouden de auto’s te kunstmatig aanvoelen. Daarom is Mazda verder gaan kijken en kwamen ze uit bij, eh, Toyota. Je weet wel. Het merk van de Prius en Miraj. Auto’s waar zelfs de bovengemiddeld fanatieke GroenLinks-aanhanger begrip voor op kan brengen. Maar Toyota maakt ook de Camry en volgens de testingenieurs van Mazda is dat de nieuwe benchmark. De nieuwe Camry is in de Verenigde Staten nog altijd een bijzonder groot succes. Volgens Mazda gaat dat nu alleen maar groter worden nu de Camry ook nog eens goed rijdt.

Om welke BMW’s het zou gaan is niet bekend. De M4 CS (rijtest) was namelijk behoorlijk spectaculair. (via: AutoGuide)