Sneak! Nieuwe Peugeot 508 stiekem gefotografeerd

Die paparazzo zijn ook overal.

Gisteren, ergens op Twitter en op een Facebook-pagina van Peugeot-lovers, verscheen ineens deze foto. Overduidelijk, dit is de tweede generatie van de Peugeot 508, één van de meest geanticipeerde Franse auto’s van dit jaar. De huidige is al bijna 10 jaar onder ons en is dus wel aan vervanging toe. Het was de bedoeling van Peugeot om de nieuwe 508 nog even geheim te houden. De auto wordt officieel gepresenteerd op de beurs in Geneve, waarvan de deuren op 8 maart openen (voor het publiek). Door dit stiekeme plaatje weten we, iets eerder dan de bedoeling was, al hoe de derrière van de nieuwe Peug’ er uit ziet.

Op de donkere foto is niet heel erg veel te zien. De lamp-units zijn in ieder geval fraai, doch niet erg verrassend. Ze lijken namelijk sterk op de lampen van de 3008. Aan het silhouet kunnen we zien dat de auto een iets sportievere lijn krijgt. Men zou het zelfs 4-deurs coupé-achtig kunnen noemen. Althans, zo lijkt het. Citroën heeft onlangs aangekondigd zich meer op comfort te gaan richten en de Talisman van Renault is nou ook niet bepaald sportief. Wellicht dat Peugeot hiermee een nieuwe weg in slaat en de sportiefste wordt van de Franse drie.

Rond 6 maart, indien er niet nog meer uitlekt, zullen we alle ditjes, datjes, zusjes en zo’tjes van de nieuwe 508 op jullie gooien. Het eerste beeld valt in ieder geval aardig goed op het netvlies.