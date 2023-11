Black Friday: álle Black Series gespot

Wij dopen Black Friday om tot Black Series Friday en zetten een aantal dikke Black Series spots op een rij.

Je bent waarschijnlijk de hele week al doodgegooid met Black Friday, maar wij gaan ook gewoon nog een duit in het zakje doen. We hebben geen kortingsactie voor jullie (al onze content is al gratis), maar wel een leuk lijstje. Al zeggen we het zelf.

We gaan kijken naar spots van de dikste auto’s die Mercedes te bieden heeft: de Black Series-modellen. Waarom het Black Series zo heet is een raadsel, want ze hebben eigenlijk weinig met het thema zwart te maken. Maar dat maakt verder niet uit. Black Friday heeft ook weinig met zwart te maken.

Spotter: @yoeri_fakkeldij

We beginnen met de meest recente Black Series: de AMG GT Black Series. Mercedes heeft legio varianten uitgebracht van de AMG GT, maar de Black Series is toch de meest speciale. Met de platte krukas-V8 en de enorme spoiler is het echt een ander beestje dan een AMG GT-R. Vergeleken met eerdere Black Series zijn er nog relatief veel van gebouwd: zo’n 1.700 exemplaren. Daarvan hebben er vooralsnog 15 hun weg gevonden naar Nederland, waaronder het zilverkleurige exemplaar dat hier over de snelweg raast.

Spotter: @tvsfotografie

Het design van de SLS AMG in zijn standaard gedaante is eigenlijk perfect, maar de bodykit van de Black Series is toch wel heel lekker. Dat alleen al is reden om er eentje te willen. Dat ‘ie daarnaast 70 kg lichter is en 60 pk extra heeft is mooi meegenomen. Mercedes heeft in totaal 132 exemplaren gebouwd, waarvan er zes op Nederlands kenteken staan. Waaronder dus dit exemplaar, uitgevoerd in de enige juiste kleur: Solar Beam Yellow. Ook leuk: de auto heeft BS in het kenteken. Hoe groot is de kans?

Spotter: @supercarspotternl

Hoewel er van de C 63 AMG Black Series aanzienlijk meer zijn gebouwd dan van de SLS Black Series (namelijk 800 stuks), is de kans om er eentje in Nederland te spotten niet heel veel groter. Er rijden er momenteel maar negen rond in ons land. In Rotterdam werd dit knalrode exemplaar gespot. Waar de C 63 Black Series vaak het Aerodynamics Package heeft met de spoiler en de canards op de voorbumper, is dit een ‘subtiel’ exemplaar. Een interessante combinatie met de opvallende kleur. Helaas is deze inmiddels geëxporteerd. Alle overgebleven exemplaren zijn wit, zwart of grijs.

Spotter: @mitta86

De Black Series-modellen hebben allemaal een V8, op eentje na: de SL 65 AMG Black Series. Deze heeft een 670 pk sterke V12. Daarom is dit misschien wel de dikste van allemaal. Het is in ieder geval letterlijk de dikste, met zijn enorm brede wielkasten. Er rijden ook best wat neppe Black Series rond, maar de echte kun je herkennen aan het vaste dak (zonder naden dus). Van de 350 exemplaren die er gebouwd zijn staan er 8 op gele platen. Of de bovenstaande foto zie je dus een kwart van alle SL 65 Black Series in Nederland.

Spotter: @TimD

Voor degenen die bij de CLK DTM naast het net hadden gevist had Mercedes in 2007 goed nieuws: er kwam nóg een brute versie van de CLK. Dat was deze Black Series. Hier zijn er 500 van gebouwd, waarvan het merendeel naar de VS ging (349 stuks). Er staan momenteel 11 exemplaren op Nederlands kenteken. Het exemplaar dat je hier ziet is de meest bijzondere: deze is uitgevoerd in de kleur Mystic Blue, voor zover wij weten als enige ter wereld. Deze kleur zat niet in het standaard kleurenpallet, want je kon alleen kiezen uit zwart, wit, zilver en rood.

Spotter: @jorn_v_v

En dan zijn we aanbeland bij de zeldzaamste Black Series van allemaal: de SLK 55 AMG Black Series. Veel mensen zijn ‘m al vergeten, maar dit was de auto waar het allemaal mee begon. Net als de latere SL Black Series heeft deze SLK zijn cabriodak moeten opofferen voor gewichtsbesparing. Daarnaast is het vermogen opgeschroefd naar 400 pk. Er zouden er 100 van gebouwd zijn, maar het zou ons niet verbazen als het er minder zijn. We hebben namelijk heel diep moeten graven in de krochten van Autojunk om een spot te vinden. Ter vergelijking: van de MC12 (waar er maar 50 van gebouwd zijn) hebben we wel een hoop spots in ons archief. De SLK 55 AMG Black Series is dus een auto die je écht nooit zal tegenkomen. Er heeft ook nog nooit een exemplaar op Nederlands kenteken gestaan.