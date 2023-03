Zo kun je legaal F1 streams volgen in 2023

Gewoon lekker legaal gratis F1 streams volgen. Dat kan via de volgende manieren!

Formule 1 kijken is leuker dan ooit. Zeker als je een Nederlander bent. Er is veel meer. Het kijken naar de races gaat niet meer zo makkelijk als vroeger. Het is in elk geval niet meer zo goedkoop als dat het ooit was. Vroeger kon je gewoon RTL 5 aanzetten en dan kreeg je Olav Mol als commentator en Allard Kalff als pitreporter helemaal gratis. Nou ja, gratis, je moest je wel door een hele hoop reclameblokken worstelen.

Reclame daar heb je met de abonnementen geen last van, maar het is dan ook verre van gratis. Een abonnement bij ViaPlay kost je 15.99 euro per maand en een jaartje F1TV kijken kost je 65 euro. Nu gaan we niet zeggen dat het te duur is voor wat je terugkrijgt. Bij ViaPlay krijg je ook series, films en andere sporten die je kunt kijken. Bij F1TV heb je ook toegang tot eigenlijk al het Formule 1 beeldmateriaal vanaf de vroege jaren ’90.

Legaal gratis F1 streams kijken

Het kan zijn dat je natuurlijk enkel en alleen de race wil zien. Nou, dan hebben we de goed nieuws voor je. Dat is mogelijk door te streamen!

Nu begrijpen we uiteraard dat je geen zin hebt in heel veel pop-up schermen, virussen en andere dingen waar je tegen aan kan lopen als je een stream zoekt. Wat je wil is de lage kosten van een stream gecombineerd met de stabiliteit van een legale uitzender. Kan dat?

Jazeker! Er zijn diverse mogelijkheden als je geen Viaplay of F1TV wilt. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om een VPN te nemen. Dat is een eenvoudige manier om via een andere locatie in te loggen. Op deze wijze gaat er een wereld voor je open.

Alternatieven ViaPlay en F1TV

Zo kun je namelijk via ServusTV kijken. Dat is een Oostenrijkse zender. Via hun website kun je de race ook gewoon live volgen. Je voelt ‘m natuurlijk al een beetje aankomen, daarvoor moet je wel in Oostenrijk zijn. Het voordeel is, met een VPN ben je dat dus min of meer ook. Het Oostenrijkse Duits is over het algemeen prima te volgen. En het voordeel van een legale stream is natuurlijk dat de beeldkwaliteit meer dan uitstekend is. Geen 640×480, maar gewoon in hoge resolutie.

Er zijn meerdere opties, overigens. Want je kan ook via het buurland van Oostenrijk kijken: de Zwitserse SRF zendt de race namelijk ook uit. Dat is dan wel in het Zwitserduits en is dus iets lastiger te volgen. Aan de andere kant: als er een Red Bull vooraan rijdt en ze roepen ‘MAX MAX’ dan weet je wel hoe laat het is.

Verdere mogelijkheden zijn er ook. Je kan namelijk je Albanees verbeteren door via RTHS te kijken, die zenden de race namelijk ook online uit. Ook het Braziliaanse Band F1 is mogelijk, dan kun je de race in het Portugees volgen. VPN Gids heeft daarnaast een overzicht van mogelijkheden voor Formule 1 kijken online.

Andersom biedt het ook voordelen

Nu hebben we het over een voordeel om de race te kijken vanuit Nederland in een ander land. Maar het is natuurlijk ook zo dat het andersom ook voordelen biedt. Stel, je bent op vakantie en je wil via je het vakantieland in kwestie inloggen. Zeker als je buiten de EU bent kan het lastig zijn om je Nederlandse abonnementen te gebruiken. Dan is het wel heel handig dat je met een VPN kunt inbellen.

Dan kun je vanuit Verweggistan inloggen en gewoon gebruik maken van je Nederlandse abonnement. Vergeet niet dat Zwitserland en Verenigd-Koninkrijk ook al buiten de EU is, dus het is minder ver dan je zou denken.

Beeldkwaliteit legaal gratis VPN streams kijken

Nog een voordeel is de streamkwaliteit. Je kan namelijk de race veelal in hoge resolutie (vaak HD) bekijken. Met name bij ViaPlay waren er vorig jaar nog wat issues op het gebied van beeldkwaliteit. In dommige gevallen kun je via de VPN de race in 4K-kwaliteit volgen. Dus ook al zul je misschien de taal niet verstaan, je ziet haarscherp wat er gebeurd.

Daarover gesproken, je kan het buitenlandse kanaal ook combineren. Olav Mol doet namelijk elke race verslag via Gran Prix Radio. Je kan eenvoudig het geluid van GP Radio syncen met je beeld. Zo kun je overal ter wereld (of in Nederland) de race volgen.