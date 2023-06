Iemand wil dik verdienen aan deze Nederlandse AMG GT Black Series

Voor een flink bedrag staat deze Mercedes-AMG GT Black Series te koop op Marktplaats.

Een auto kopen als investering? Het advies is vaak, doe het niet! Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Als je auto maar bijzonder genoeg is en er is vraag in de markt kun je zeer zeker geld verdienen aan een auto.

Zo kun je eigenlijk blind een nieuwe gelimiteerde Ferrari kopen, mocht je in die gelegenheid zijn. Die dingen worden vrijwel altijd voor meer dan de nieuwsprijs weer doorverkocht. Mits de kilometerstand laag is natuurlijk.

AMG GT Black Series op Marktplaats

Een vergelijkbare situatie zien we hier ook gewoon in Nederland. Een jong gebruikte Mercedes-AMG GT Black Series wordt op Marktplaats aangeboden door de dealer in Breda voor maar liefst € 589.945. Een pittig prijskaartje. Zeker als je beseft dat de eerste eigenaar € 439.729 heeft moeten aftikken toen de auto nieuw was. Kortom, dit is een flipper: een jong gebruikte auto proberen te verkopen voor een (veel) hogere prijs. In dit geval een prijsverhoging van dik 34%.

Chapeau als de GT inderdaad voor deze prijs wordt verkocht. De eerste eigenaar heeft er 2.000 kilometer lol mee gehad en zou er dan ook nog eens zo’n € 150.000 aan verdienen. Niet slecht!

De Mercedes-AMG GT Black Series in kwestie komt uit 2022 en heeft 2.440 km gelopen. De origineel Nederlands geleverde auto heeft een typisch Nederlandse spec. Namelijk grijs in combi met zwart.

Onder de kap ligt een 4.0 V8 met twee turbo’s, goed voor 730 pk. De Black Series sprint in 3,8 sec naar de 100. De topsnelheid ligt op 312 km/u. Meer dan een half miljoen euro voor deze GT Black Series, wie maakt de dealer los? De advertentie kun je bekijken op Marktplaats.