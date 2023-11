Wat wordt de auto van het jaar 2024?

De organisatie van Car of the Year 2024 heeft de 28(!) kanshebbers bekend gemaakt voor de jaarlijkse auto van het jaar verkiezing.

Toch mooi, als een vakjury over jouw product zegt dat het de allerbeste van het jaar is. Dat doet de organisatie van ECOTY (European Car of the Year) al jaren voorafgaand aan de autoshow van Genève. Nog leuker wordt het als dealers dan ook een ‘Car of the Year’ sticker op je achterraam plakken, zoals bij de Peugeot 307 in 2002. Er wordt altijd een bont lijstje samengesteld van de vele auto’s die in 2024 op de markt komen die kans maken op de felbegeerde titel van auto van het jaar.

Zet echter nog geen geld in op je favoriete renpaard. De momenteel 28(!) gekozen modellen worden nog gereduceerd naar een definitieve shortlist en daaruit kan natuurlijk maar eentje winnen. Om even een beeld te geven van wat je volgend jaar kan kopen met een COTY-sticker op de achterruit, de kandidaten.

Atto 3

Dolphin

Han

Seal

600e

Komende maandag gaat de vakjury om de tafel zitten om in ieder geval al 21 modellen weg te strepen. Zoals gezegd is het een bont lijstje met dit keer erg veel Chinese modellen erop, zou de ECOTY 2024 voor het eerst Chinees kunnen zijn? We gaan het zien op de definitieve shortlist komende maandag en vervolgens op 26 februari welke de onbetwiste nummer 1 is. Die auto zal het stokje overnemen van de Jeep Avenger die de titel in 2023 won.

Dan stellen we de vraag ook aan jullie: welke auto moet de titel van Europese auto van het jaar verdienen? Uiteraard komen wij richting de feestdagen ook met onze eigen shortlist, mocht je de auto’s van dit lijstje te ‘huis-tuin-en-keuken’ vinden.