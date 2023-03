Zeven Porsche kleurtjes op de 911 Carrera GTS

Wat vinden wij van zeven Porsche kleurtjes op een Carrera GTS? Heel kleurrijk!

Je hoort het wel vaker voorkomen in de autoindustrie: winstmaximalisatie. De marge per unit zo groot mogelijk maken. Een van de manieren omdat te doen is zorgen dat klanten zoveel mogelijk opties bestellen. Naast opties heeft Porsche een ware rage op Instagram ontketend met de speciale PTS-kleuren van Porsche Exclusive Manufaktur

Hierbij kun je kiezen uit enorm veel kleuren. Tegenwoordig zijn ze ook te zien in de Porsche Configurator. Als iedereen dit nu gaat doen, is het natuurlijk ook niet bijzonder meer. Daarom heeft Porsche Thailand iets nieuws bedacht: heel erg veel kleurtjes tegelijkertijd!

Is het mooi? Nee. Is het origineel: ja! Ahoewel, onze collega Machiel bedacht het een tijdje geleden ook al:

Zeven Porsche kleurtjes

Waarom hebben ze het dan gedaan? Nou, dat zullen wij verklappen. Porsche Thailand bestaat op de kop af 30 jaar. Om het PTS-programma luister bij te zetten, hebben ze elke dag van de week gebruikt als inspiratie. In Thailand heeft elke dag namelijk een specifieke kleur. Voor die kleur heeft Porsche een kleur bedacht die daarmee correspondeert:

Maandag: Signaalgeel

Dinsdag: Rubystar

Woensdag: Signaalgroen

Donderdag: Pasteloranje

Vrijdag: Rivierablauw

Zaterdag: Ultraviolet

Zondag: Vuurrood

Speciale edities (en een HELE speciale)

Van elke kleur zal Porsche er eentje maken. De 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition (zoals ‘ie heet) is echter niet alleen een aan ander kleurtje. Diverse carrosseriedelen die normaal zwart of plastic zijn, zijn nu in carrosseriekleur gespoten. Ook standaard zijn de 911 Turbo S-wielen. De voorzijde van de velg zijn in carrosseriekleur gespoten, de rest is zwart.

Ondanks dat iedereen op de Autoblog-redactie dagelijks eventjes met de configurator speelt (wij moeten ook weleens een drukje doen), meenden we dat die velgen in kleur een nieuwe feature is je normaal gesproken niet kon kiezen.

Maar hoe zit het dan met dat achtste exemplaar? Dat is een zogenaamde ‘inspiration car’. Deze zal helaas niet leverbaar zijn. Wel kun je de auto zien op de Bangkok Motor Show.

Heb je al een Porsche en wil je óók een leuk kleurtje? Doe dan wat @wouter heeft gedaan:

