Daahaaag, vooroordelen, Alfa Romeo’s zijn tegenwoordig hartstikke betrouwbaar. Goed, hè?

Als er één merk het zwaar voor de kiezen heeft gehad als het gaat om onbetrouwbaarheid, dan is het Alfa Romeo wel. Op een of andere manier kunnen mensen niets anders zeggen dan: ‘Ja, mooi, maar het blijft wel een Alfa Romeo.”

Ja, dus een betaalbare, fijn rijdende en goed uitziende auto. En het imago is afkomstig uit de jaren ’70 toen Alfa een paar mindere jaren had. Maar is het niet een beetje onvriendelijk om daar maar op te blijven hameren?

Mijn zus hoeft het toch ook niet te ontgelden omdat mijn moeder vreemd ging bij het leven? Dat is een misschien een slechte analogie, maar het maakt de situatie niet minder waar.

Alfa Romeo’s zijn hartstikke betrouwbaar

Maar alle voordelen kunnen tegenwoordig in de prullenbak. Zo bleek een tijdje geleden al dat Alfa Romeo statistisch gezien een van de betrouwbaarste automerken is. En ja er staat statistisch, het gaat niet om statische Alfa Romeo’s. Dat is vals spelen.

Volgens Jean-Philippe Imparato zijn Alfa Romeo’s alleen maar betrouwbaarder aan het worden, zo meldt hij aan Automotive News Europe. De Alfa CEO geeft aan de garantiekosten zijn gehalveerd met ‘vroeger’. Wanneer dat moment dan is, geen idee. Maar het is in alle gevallen goed nieuws, toch?

Een van de dingen die heeft geholpen was om de introductie van de Tonale te vertragen. Die auto was namelijk al zo goed als klaar, maar Imparato stak er een stokje voor. Zo moest de Tonale PHEV een grotere actieradius rijgen om competitief te zijn. Daarnaast hebben ze de betrouwbaarheid c.q. storingsgevoeligheid aangepast.

Was het dan zó erg?

Sowieso vragen we ons af waarom mensen erop blijven hameren. Natuurlijk, ondergetekende heeft een 159 gehad en die was niet vrij van problemen. Maar ja, wat verwacht je van een afgedankte leasert met 250.000 km op de klok waarmee je vervolgens 40.000 km per jaar gaat rijden? In dat licht bezien was het best een goede auto, eigenlijk.

Sowieso maakt Alfa al langere tijd prima auto’s. De JTD’ zijn staan te boek als erg robuust en de Busso-motoren hebben geen chronische issues. Heb je gezien hoe kort het lijstje met aandachtspunten is voor de 159 en Giulia? En ook die van de Giulietta en Mito zijn te overzien.

En laten we eerlijk zijn, echt destructieve betrouwbaarheidsissues als klapperende kettingen, defecte zuigerschraapveren, kapotte turbo’s en dergelijke zijn Alfa’s redelijk bespaard gebleven. Dus we zijn benieuwd wanneer het spreekwoord ‘zo betrouwbaar als een Alfa Romeo’ aan gaat slaan. Wij gaan ‘m in elk geval al toepassen.

Fotocredits: twee schitterende Alfa’s door @justawheelchairguy via Autoblog Spots.