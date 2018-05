Prijs nieuwe Peugeot 508 is bekend

Eindelijk weten we wat de fraaie Fransoos moet gaan kosten.

Het was één van de meest aangename verrassingen van de Autosalon van Genève ‘voor de gewone man’. Tussen al het supercar geweld was er maar weinig baanbrekend nieuws op het gebied van betaalbare auto’s, maar Peugeot had met de 508 een sterke troef in handen. Het heeft enkele maanden moeten duren, maar nu is duidelijk voor welk bedrag er straks eentje bij je op de stoep staat.

De goedkoopste is de 508 BlueHDi 130 Active met handgeschakelde versnellingsbak. Je moet 37.690 euro op tafel leggen voor de voordeligste variant. Wie de EAT8 automatische transmissie wenst moet 2.800 euro bijbetalen. Naast deze diesel zijn er nog twee dieselvarianten met deze motor. Dit zijn de BlueHDi 130 Allure voor 43.740 euro en de BlueHDi 130 GT voor 55.340 euro. Deze laatste twee varianten komen met automaat.

Alle benzinevarianten krijgen standaard een automaat. Instapper is de PureTech 180 S&S EAT8 Active met een prijskaartje van 42.190 euro. Dan volgen de PureTech 180 S&S EAT8 Allure voor 44.540 euro, de PureTech 180 S&S EAT8 GT-line voor 48.140 euro en de PureTech 225 S&S EAT8 GT voor 54.790 euro.

De nieuwe Peugeot 508 staat vanaf september in de showroom.