‘Volkswagen grote afwezige op autoshow Parijs’

Sacré bleu.

Nog even en de Autoshow van Parijs is niets meer dan een vage herinnering. Als het gaat om Europese beurzen dan lijken alleen nog Genève en Frankfurt er toe te doen. Steeds meer autofabrikanten laten afweten op kleinere beurzen. De Franse tak van Volkswagen zouden hebben laten weten afwezig te zijn op de autoshow Parijs in oktober. Het zou de negende afwezige autofabrikant zijn.

Parijs en Frankfurt wisselen elkaar ieder jaar af. Frankfurt wordt traditioneel benut door de Duitse autofabrikanten, terwijl Parijs vooral een Frans feestje is. De bron zou gezegd hebben dat Volkswagen per show kijkt naar de relevantie en tot de conclusie zijn gekomen dat de show van dit jaar in Parijs niet interessant is.

Dit is slecht nieuws voor de show, want de Duitse merken vertegenwoordigen een grotere massa in vergelijking met de Fransen. Voor zover bekend is alleen Volkswagen als merk de grote afwezige. De andere merken van het concern, Skoda, SEAT, Audi en Porsche, zijn naar verluidt wel aanwezig met een stand. Of Bentley en Bugatti ook van de partij zijn is op dit moment nog niet duidelijk.

Tot nu toe is bekend dat Citroën, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes, Peugeot, Smart, Suzuki en Toyota in elk geval wél aanwezig zullen zijn. Afwezig zijn onder meer Ford, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel en Mazda.

Ook de toekomst van Detroit staat op losse schroeven. Waar normaal gesproken belangrijke primeurs voor de Amerikaanse markt worden getoond door Europese merken, lijkt die tijd achter de rug te liggen. Audi, BMW en Mercedes zullen alle drie niet aanwezig zijn op de show in januari 2019.

De autoshow van Parijs is van 4 tot en met 14 oktober te bezoeken. (via Automarket)