Te koop in Nederland: Ferrari Sergio voor 4,3 miljoen

Een tweedehands LaFerrari of deze exclusievere Sergio?

Een bijzondere exoot staat te koop op Nederlands grondgebied. De Ferrari Sergio, waar er slechts zes van zijn gemaakt, staat bij het autobedrijf van Jeroen van den Berg. Oneerbiedig gezegd is het onderhuids een verbouwde Ferrari 458 Spider met de specs van de 458 Speciale. Dit betekent 605 pk uit de atmosferische 4.5 V8. Eenmaal zittend in de Italiaan is het een bekend verhaal. Het interieur is, op een badge na, vrijwel gelijk aan een reguliere 458.

Ferrari verkocht de Sergio alleen aan genodigden. Er gingen drie exemplaren naar de Verenigde Staten, eentje naar Japan, eentje naar Zwitserland en eentje naar de Verenigde Arabische Emiraten. Deze gele Sergio is het Zwitserse exemplaar. Met de auto is bijna niet gereden. Er staan slechts 118 gereden kilometers op de teller. De naam van de auto is een hommage aan de oprichter van het bekende Italiaanse ontwerpbureau: Mr. Sergio Pininfarina.

Volgens Carlink, het autobedrijf van Van Den Berg, is dit de eerste Sergio die wordt aangeboden op de markt. Het Nederlandse bedrijf heeft er een prijskaartje van 4,3 miljoen euro opgeplakt. Dit bedrag is exclusief belastingen.

