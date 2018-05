Zeldzame Ferrari van Jeroen van der Berg blijkt een koopje

Althans, een soort van koopje.

Voor velen is een Ferrari vrij bijzonder, maar dat geldt niet voor Ferrari-eigenaren. Niet zozeer omdat ze er eentje hebben staan, maar vaak meerdere exemplaren. Ook in de wereld van het Ferrari verzamelen zijn er diverse gradaties. Als je echt bijzonder veel geld uitgeeft aan Ferrari’s kun je gevraagd worden om een bijzondere supercar als de Enzo of LaFerrari te mogen kopen. Daar zijn er dan enkele honderden van gebouwd. Maar het kan nog extremer in de vorm van de FXX en FXX-K, de ‘race’-uitvoeringen die enkel voor circuitgebruik beschikbaar zijn. Eerst moet je de mazzel hebben om zo’n peperdure supercar aan te mogen schaffen van Ferrari, vervolgens bepalen zij wanneer je een paar rondjes erin mag rijden.

Uiteraard is er nog een overtreffende trap. Op basis van een normale huis-, tuin- en keuken Ferrari wordt een andere koets gezet die meer apart dan echt mooi is. Alleen de grootste Ferrari-donateurs worden dan uitgenodigd om zo’n auto te mogen bestellen. Een voorbeeld is de Ferrari Sergio, een auto ter nagedachtenis van Sergio Marchionne Pininfarina. Of de auto fraai is, is uiteraard voer voor discussie.

Wat geen discussie is, is de omschrijving van de prijs: die is namelijk astronomisch hoog. De reden van de hoge prijs is simpel, er zijn slechts zes exemplaren van vervaardigd. Een van de exemplaren is in handen gekomen van Jeroen van der Berg, goede vriend van Afrojack. Het exemplaar stond toen voor 4,3 miljoen euro te koop. De auto is terechtgekomen bij veilinghuis RM Sotheby’s. Dit weekend werd deze gele Ferrari Sergio geveild. Het bedrag waarvoor is eigenlijk een koopje, want de auto werd geveild voor 2,2 miljoen euro.