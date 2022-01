Blauwe velgen op een HELE dikke BMW, mag dat?

De blauwe velgen zijn wellicht een tikkeltje over de top?

Duitse tuners zijn niet meer wat ze geweest zijn. Dat is niet onaardig bedoeld, maar wel een beetje het geval. Vroeger werden auto’s nog écht onder handen genomen. Een ander motorblok, andere transmissie, onderstel dat zwaar werd aangepast. Ga zo maar door.

Als het gaat om BMW-tuners kun je denken aan AC Schnitzer, Alpina, Hartge, Hamann en dergelijke. We weten dat Alpina een fabrikanten-status heeft, maar alle BMW-specialisten doen tegenwoordig allemaal min of meer hetzelfde. Vering iets sportiever, grotere wielen, andere ECU en uitlaat, ander kleurtje en wat stickers.

823 pk

Deze Manhart MH8-800 Limited Edition is daarin niet anders. Waar je 20 jaar geleden een uitgeboorde V12 nodig had voor 400 pk, kunnen ze tegenwoordig er vrij eenvoudig 800 pk uithalen. Standaard heeft de M8 Competition namelijk al 625 pk (dat eigenlijk eerder richting de 700 pk gaat). Dus met een chip, downpipe en nog wat kleine modificaties zit je al op 823 pk en 1.070 Nm. Alsof het niets is.

















Waar vroeger Vittorio Strosek een bijzondere bodykit voor je maakte, volstaat een wrap voor de meeste mensen tegenwoordig. In dit geval is er gekozen voor een mat-blauwe wrap met daarboven op nog eens de befaamde Manhart-striping. Daarbij is er ook nog eens extra zwarte striping.

Manhart MH8-800 Limited Edition

Verder ziet het eindresultaat er vooral goedkoop uit. De velgen zijn blauw, de BMW-badges zijn vervangen door Manhart-badges en nogmaals: de velgen zijn blauw. Het eindresultaat is bijzonder zoals de schoolprestaties van ondergetekende bijzonder waren. Je benoemt het wel, maar wil het niet herhalen.

Enfin, het is goed om te weten dat er maar tien exemplaren van de Manhart MH8-800 Limited Edition gebouwd gaan worden. Overigens kun je alle hardware ook gewoon los bestellen bij de Duitse tuner, waaronder de KW-schroefset en de GTR-motorkap. Mocht je de prijs willen weten, moet je even contact opnemen met het Manhart Performance sales team, aldus Manhart.

Meer lezen? Check hier het verhaal van de BMW M8 uit de jaren ’90!