Blijf de komende 7 maanden (!) weg van Utrecht, ik herhaal, blijf weg

Rijkswaterstaat adviseert om NIET de weg op de te gaan.

Je huis in een week opruimen kan verdeeld over zeven dagen waarin je per dag een andere kamer aanpakt. Je kunt ook op zondagavond bedenken dat je nog niets hebt schoongemaakt en daarom alles maar in één keer aan kant maakt. Dit laatste doet Rijkswaterstaat ongeveer met het onderhoud van de wegen in de regio Utrecht.

RWS waarschuwt voor wegwerkzaamheden tussen april en oktober van dit jaar. ”Veel wegen, bruggen en viaducten uit de jaren 50 en 60 zijn na intensief gebruik aan vervanging of vernieuwing toe. Om onze wegen veilig en betrouwbaar te houden, pakken we daarom veel tegelijk aan. Hierdoor is in heel Nederland veel werk gepland, en is het soms niet te voorkomen dat er op meerdere plekken tegelijk wordt gewerkt.”

In totaal gaat het om twintig weekenden en vijftien weken waarin werkzaamheden gepland staan. Door de afsluitingen en bijbehorende omwegen ga je meer tijd nodig hebben om op je bestemming te komen met de auto. De werkzaamheden kunnen volgens Rijkswaterstaat ”oplopen tot meer dan 60 minuten”. Slik…

De afsluitingen

Hieronder som ik de verschillende snelwegen de afgesloten worden voor je op. Daarbij geef ik ook aan wanneer je de afsluitingen kunt tegenkomen.

A2: Everdingen – Oudenrijn, ‘s-Hertogenbosch richting Utrecht: 6 weekendafsluitingen; vrijdag 3 april – mei 2026

A12: Den Haag – Nieuwerbrug, Utrecht richting Den Haag; 2 weekendafsluitingen; mei 2026

A12: Lunetten – Veenendaal, Utrecht richting Veenendaal: 7 weekendafsluitingen en 3 weken minder rijstroken beschikbaar; juni – september 2026

Verbreden verbindingsboog knooppunt Oudenrijn, Den Haag richting ‘s-Hertogenbosch: 2 weekendafsluitingen; juli 2026

A2: Everdingen – Deil, 6 weken minder rijstroken beschikbaar in beide richtingen; september – oktober 2026

A27: Houten – Hooipolder, meerdere week- en weekendafsluitingen in 2026

Ook buiten het middelpunt van ons land kun je last hebben van het onderhoud. Zo werkt RWS tegelijkertijd ook aan de A12 tussen Den Haag en Gouda (augustus 2025 en juni 2027), de A30 tussen Barneveld en Lunteren (2 februari – 27 juli) en de A27 tussen Houten en Hooipolder (13 maart – 14 december en later, want de geplande einddatum van de werkzaamheden is nog onbekend).

Het advies van Rijkswaterstaat: blijf weg!

”We adviseren om tijdens de werkzaamheden niet de weg op te gaan als dit niet nodig is en thuis te werken als dat kan. Moet u toch reizen, kijk dan naar alternatieve reisopties zoals het openbaar vervoer of de fiets. Moet u toch de weg op, reis dan buiten de spits. Volg de officiële omleidingsroute. Zo houden we samen de regio bereikbaar.” Kortom, blijf weg! Wie toch de weg op gaat, doet er goed aan om eerst over op vanAnaarBeter te kijken hoe dramatisch de situatie op de weg is.