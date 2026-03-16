Mercedes GLB met benzinemotor is duurder dan de elektrische

Worden elektrische auto’s nou goedkoper, of benzineauto’s duurder?

Elektrische auto’s waren altijd een stuk duurder dan hun evenknie met verbrandingsmotor, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Vaak zitten ze nu op hetzelfde prijsniveau. En in sommige gevallen is de EV juist de goedkopere optie. Bij de nieuwe Mercedes GLB bijvoorbeeld.

Mocht je het gemist hebben: de Mercedes GLB is tegenwoordig de GLB en EQB in één. Oftewel, er is een elektrische versie en een benzineversie. Die laatste maakt nu zijn opwachting in de Nederlandse configurator.

Prijzen Mercedes GLB

De prijzen van de benzineversie beginnen bij €55.074. Voor dat bedrag krijg je de GLB 180. Dit is een hybride met een 136 pk sterke vierpitter, plus een 30 pk sterke elektromotor.

Leg je €2.000 bij, dan heb je de GLB 200. In dat geval levert de verbrandingsmotor 163 pk. De GLB 200 is er ook als 4Matic, voor de liefhebbers. Als klap op de vuurpijl is er de GLB 220. Deze haalt 190 pk uit de viercilinder en heeft altíjd vierwielaandrijving.

Goed, je kunt dus €55.074 neertellen voor een GLB 180, maar voor €51.739 heb je de volledig elektrische GLB 200. Deze is met 224 pk in ieder geval een stukje rapper. De range van 430 kilometer is ook best acceptabel.

Zoek de verschillen

Mercedes GLB hybride Mercedes GLB elektrisch

Qua uiterlijk zijn er vrijwel geen verschillen tussen de elektrische GLB en de benzineversie. Zo heeft de benzinevariant geen zichtbare uitlaten. Zelfs de grille lijkt grotendeels hetzelfde, alleen is die natuurlijk dicht bij de elektrische versie. Het makkelijkste herkenningspunt is nog de positie van de tankklep c.q. laadpoort: de tankklep zit links, de laadpoort zit rechts. Weet je dat ook weer.

Zelf een GLB configureren kan via de website van Mercedes