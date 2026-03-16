De oorlog in Iran is over 6 weken voorbij, maar het lijkt er niet op dat de benzineprijs dan weer daalt

Het huilen aan de pomp blijft nog wel even

Goed nieuws! Volgens het Pentagon is het einde van de oorlog die de grote boze oranje man is gestart in Iran, al in zicht. Binnen vier tot zes weken zou het over moeten zijn. Dat betekent dat het vrachtverkeer weer vrij door de Straat van Hormuz kan varen en dus de olievoorraden weer op peil gebracht kunnen worden. Het gevolg: de benzineprijzen dalen weer naar het oude niveau.

Geen reden om prijzen te drukken

Tenminste, dat zou je denken. Het heeft er namelijk alle schijn van dat het niet zo’n vaart gaat lopen. En dan hebben we het niet over het wel of niet eindigen van de oorlog en de mogelijke nasleep hiervan. Zelfs als die allemaal volgens de nu gestelde planning verloopt, hebben oliemaatschappijen genoeg redenen om de prijzen niet zo snel te drukken als zou moeten.

Een eerste hint hiervan zie je al in de huidige benzineprijzen die amper zijn gedaald nadat heel Europa collectief besloot om noodvoorraden beschikbaar te stellen. De miljarden liters olie die ineens ter beschikking werden gesteld, zouden in een normale markt moeten leiden tot een prijsverlaging. Zo werkt het ‘vraag en aanbod’-principe. Maar de oliewereld werkt blijkbaar anders, want op enkele centen daling na, gebeurde er weinig met de benzineprijzen.

Onderzoek van Wood Mackenzie onderstreept niet alleen dat de prijzen niet dalen, maar stelt ook dat er door toekomstige Europese plannen waarschijnlijk niet veel ruimte is voor een langdurige prijsdaling. De Europese Commissie eist vanaf volgend jaar namelijk dat alle oliemaatschappijen aantonen dat de olie die ze in de EU verkopen milieuvriendelijk is opgepompt en geraffineerd.

Milieu-, maar niet portemonnee-vriendelijk

Dat klinkt natuurlijk als een milieuvriendelijk initiatief, maar brengt de oliemaatschappijen in de problemen. Niet omdat ze zelf de zaken niet op orde hebben, maar omdat veel toeleveranciers niet kunnen aantonen hoe hun olie wordt geproduceerd en dus niet meer ingekocht mag worden. Dit zou er volgens de onderzoekers toe kunnen leiden dat het meer dan drie kwart van de olie die de EU importeert ineens niet meer aan de eisen voldoet. Dat leidt tot schaarste en zelfs het sluiten van de helft van olieraffinaderijen.

Vreemd genoeg werkt het idee van ‘vraag en aanbod’ dan ineens wel weer. De vraag blijft constant, maar het aanbod daalt, dus wordt het aanbod duurder. En die hogere prijs, je raadt al waar dit heengaat, komt op het bordje van de man die toch al stond de huilen aan de pomp. Waar hebben we het dan over? Volgens de onderzoekers wordt benzine 24 procent duurder en diesel 16 procent.

Milieuclub voert het woord

Nu moeten we wel even vermelden dat bovenstaande bevindingen zijn bevonden in een onderzoek dat is betaald door een milieupartij. Hoewel er dus een kern van waarheid in zit, is het goed mogelijk dat we het hier wel over een absoluut doemscenario hebben en het in de praktijk zal meevallen. Maar zelfs als de cijfers iets minder heftig zouden uitvallen, is een hogere prijs aan de pomp een zekerheid.

De milieuclub geeft dan ook aan dat het hoog tijd wordt om eens wat harder op alternatieve energiebronnen te sturen. Daarvoor hebben wij ook nog wel een ietwat controversieel idee: als we de autoliefhebber nou eens op benzine laten rijden en de simpele forens, die zijn voertuig als vierwieligvervoershok ziet, verplichten op stroom over te stappen. Kan jij met plezier met je Porsche 911-youngtimer blijven doorrijden en de stervende olie-industrie blijven steunen, terwijl Jantje Leasebak de energietransitie een handje blijft helpen.