Het is officieel en internationaal erkend; blijf weg uit Utrecht! Ik herhaal: blijf weg uit Utrecht!

In de Nederlandse grote steden is steeds minder ruimte voor auto’s. Van onze hoofdstad is het bijvoorbeeld bekend dat auto’s gehaat worden. Behalve als ze komen parkeren, dan is het een fijne inkomstenbron.

Maar ook in de stad Utrecht is het geen feest voor automobilisten. Zo heb je bijvoorbeeld een opleiding verkeerskunde nodig om überhaupt in het hartje van het centrum terecht te komen met je auto. Van te voren goed beslissen welke kant van het centrum je wil zijn, want eenmaal een kant gekozen is het onmogelijk om aan de andere kant te geraken zonder er weer helemaal uit te rijden én er omheen te gaan.

Natuurlijk is er ook allang een milieuzone in Utrecht en parkeren is misschien dan nog niet zo duur als in Amsterdam, maar het scheelt niet veel. En nu is er dan eindelijk internationale erkenning voor de Domstad!

Utrecht is er voor de fietsers!

Utrecht is namelijk verkozen tot de meest fietsvriendelijke stad ter wereld. Ik herhaal, ter wereld! De regionale omroep is trots en schreeuwt het van de daken! De Copenhagenize Index, een wereldwijde ranglijst van fietssteden die om het jaar wordt samengesteld, zet Utrecht op één.

De vernieuwde Stadsboulevard en de aanpak van de Amsterdamsestraatweg worden geprezen in het juryrapport. Samen met de tot fietsstraat omgevormde Nachtegaalstraat maken deze drie projecten dat Utrecht deze keer op nummer één staat.

Utrecht haat auto’s

Net als in reservaat Amsterdam haat Utrecht inmiddels de auto. Zo werden langs de Amsterdamsestraatweg rücksichtlos parkeervakken verwijderd om bredere fietspaden te maken. De straat is nu bezaaid met verkeersdrempels en de snelheid ging naar hoofdstedelijk voorbeeld omlaag naar 30 kilometer per uur.

De Westelijke Stadsboulevard was een vierbaansweg maar is omgevormd tot een groene boulevard met eveneens een lage snelheidslimiet en overal oversteekplaatsen. Je staat nu met je brandstofmotor net buiten het centrum uitgebreid in de file uitlaatgassen uit te braken om het centrum in te mogen.

De Nachtegaalstraat is dus een fietsstraat geworden met versmalde rijstroken voor auto’s. Op die manier is er ruimte gecreëerd voor de 15 duizend fietsers die dagelijks ook over deze straat rijden.

Blijf weg uit Utrecht!

Utrecht stond voorheen in deze index al eens op de tweede stek en was een keer derde. Maar nu dus voor het eerst op nummer één. Op nummer twee staat Kopenhagen en op nummer drie de stad Gent. Utrecht is nu dus officieel, wereldwijd, hét walhalla voor fietsers.

Eén ding is zeker. De automobilist is steeds minder welkom in het centrum van Utrecht. En daarom geldt het welgemeende advies vanaf de Autoblog-burelen: blijf weg uit Utrecht! We herhalen: blijf weg uit Utrecht!