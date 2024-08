Blijf deze vrijdag weg uit de provincie Utrecht!

De regio Utrecht moet je al een paar weekenden mijden, maar dit weekend zeker.

We hadden jullie eerder deze maand al gewaarschuwd: blijf weg van de A2. Die oproep moeten we nu nog eens herhalen, want dit weekend moet je zeker wegblijven van de A2. Sterker nog: de hele regio Utrecht kun je beter mijden.

De reden zijn de werkzaamheden aan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor het derde weekend op rij is de A2 volledig afgesloten van knooppunt Oudenrijn tot Vianen. De afgelopen twee weekenden was het echter nog zomervakantie, dus nu wordt het pas echt feest.

Aangezien de A2 ook de hele vrijdag al dicht is, voorziet de Rijkswaterstaat een hoop (potentiële) ellende. “‘Van alle weekenden waarbij we vanaf donderdagavond werken, is dit het allerdrukste weekend,” aldus de Rijkswaterstaat. De projectmanager roept daarom met klem op: “Blijf vooral komende vrijdag nog 1 keer massaal weg bij de (snel)wegen in de regio Utrecht, ik herhaal…” (Oké, dat laatste hebben we er zelf bij verzonnen.)

Het slechte nieuws is dat de A2 nog twee weekenden dicht is, maar het goede nieuws is dat dit pas vanaf vrijdagavond zal zijn. Dit is voorlopig dus de laatste keer dat de A2 vrijdag overdag dicht is. Als je een afspraak in de regio Utrecht een weekje kan verzetten moet je dat dus zeker doen.

Foto: Een F-Type op de A2 bij Breukelen, gespot door @hhitalia