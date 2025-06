Blijf ook de komende weken weg van de A10, ik herhaal…

Houdt het dan nooit op?

Gefeliciteerd! We hebben allemaal keurig geluisterd naar de oproep om weg te blijven van de Randstad. Door de NAVO-top en de 750e verjaardag van Amsterdam dreigde grote opstoppingen op de weg. Achteraf kunnen we zeggen dat er weinig grote files zijn geweest. Lekker bezig!

We zijn nu wel gewend om wat spaarzamer de weg op te gaan, toch? Dan kunnen er nog wat extra afsluitingen ook wel bij. Ook na de NAVO-top en 750e verjaardag van Amsterdam blijft het raadzaam om de rijksweg A10 te vermijden. Sinds gisterenavond (26 juni 2025) zijn er opnieuw afsluitingen geplaatst op de snelweg.

Dat komt doordat de ingang van het station Amsterdam Zuid klaar wordt gemaakt voor groot bouwmaterieel. Zo kan het station op den duur vernieuwd worden. Daarnaast zijn er wegwerkzaamheden aan de A10 en komt er een nieuwe fly-over in knooppunt De Nieuwe Meer voor de verbreding van de A10 Zuid. Omdat de weg toch al is afgezet, komt Rijkswaterstaat langs om de A10 Oost van nieuw asfalt te voorzien.

Welke wegen zijn afgesloten?

De wegenhinder duurt tot en met 12 juli. Zuidas.nl meldt dat de A4, A10 Zuid en A10 Oost bijna helemaal dicht richting de A1 (Hengelo) en A2 (Utrecht). De volgende delen asfalt zijn de komende weken potdicht:

A4 richting Amsterdam vanaf knooppunt Badhoevedorp, voor verkeer vanuit Schiphol en Amstelveen

A10 Zuid richting A1 (Hengelo) en A2 (Utrecht) tussen oprit S108 en afrit S109.

De verbinding A10 West richting A10 Zuid (Hengelo/Utrecht).

A10 Oost tussen knooppunt Amstel en Watergraafsmeer richting A1 (Hengelo)

De verbinding A2 richting de A10 Oost vanaf knooppunt Amstel

Gelukkig zijn er alternatieven. Vanuit de A9 (Haarlem) kun je naar de A4 (Amsterdam). Je kunt vanuit diezelfde A9 de afrit S108 richting Oud Zuid/Buitenveldert gebruiken. Ook de oprit S109 richting de A2 (Utrecht) kun je gewoon gebruiken.

Omleidingen

Mocht je toch in de buurt komen en de afgesloten wegen willen gebruiken, dan zijn er een aantal omleidingen voor jou.

Vanuit Den Haag: A9, A2, A10 Zuid, A1 richting Noord.

Vanuit Utrecht: richting Amsterdam Noord via de A9 en de A1 richting Noord.

Vanuit Haarlem: via de A5 en de A9 Amstelveen.

Vanuit de A10 West: via de A4, de A9 en de A2.

Alternatieven vallen ook weg

Prima, dan stappen we allemaal over op het OV, toch? Dat kan, maar weet dat het er, eh, gezellig druk is. Vanaf vandaag tot en met zondag 17 augustus 2025 (!) rijden er minder treinen via station Amsterdam Zuid, het station dat aan de A10 ligt. Houd rekening met volle treinen en meer drukte op de perrons. Ook op de metro kun je niet vertrouwen: tussen 12 juli en 25 augustus rijdt de metro met een aangepaste dienstregeling.

