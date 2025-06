”Tesla ontslaat topman vanwege verkoopdip”

De ”Musk-fluisteraar” moet wieberen: dit weten we over hem.

Het is je onmogelijk ontgaan als je meer dan eens op deze website scrollt: het gaat niet lekker met Tesla. Maand na maand vallen de verkoopcijfers weer tegen, er is gedoe met overheden en de nog maar net gelanceerde robotaxi rijdt nog niet vlekkeloos. Hoog tijd voor drastische maatregelen.

Daarom zou Tesla-topman Omead Afshar klaar zijn bij Tesla. Drie verschillende bronnen bevestigen het vertrek van Afshar aan Reuters.Het is niet helemaal duidelijk of Afshar zelf is opgestapt of dat Tesla hem heeft ontslagen. Volgens Forbes gaat het om een ontslag en volgens Bloomberg is Afshar zelf opgestapt. Hoe het ook zij: Tesla raakt een belangrijke pion kwijt.

De ontslagen Tesla-topman

Omead Afshar voegde zich in 2017 bij Tesla als projectmanager. In de jaren ervoor werkte hij aan ziekenhuisapparatuur. Via zijn nieuwe job kwam hij in 2017 al in contact met Elon Musk. De twee vertrouwden elkaar en groeiden samen binnen de organisatie. Zo leidde Afshar succesvol de bouw van de Gigafactory in Texas.

In 2022 werd hij overgeplaatst naar SpaceX waar hij de vice-president werd. Daarnaast werkte hij aan de overname en kostenvermindering (lees massaontslagen) van Twitter. Mede dankzij Afshar transformeerde het social media platform in het huidige X.

Musk-fluisteraar

Later werd Afshar weer teruggezet naar Tesla waar hij de zaken in Noord-Amerika en Europa ging overzien. Inmiddels zou hij dichtbij Musk staan. Hij kreeg dan ook de bijnaam ”de Musk-fluisteraar”, ”Musks rechterhand” en”Musks oplosser”.

En daar was Afshar maar al te trots op. Tot en met deze week twitterde hij er druk op los over Tesla. Zo noemde hij de lancering van de robotaxi ”een historische dag voor Tesla”. Hij schreef: ”Hier zit jarenlang hard werk in en een focus van zoveel mensen binnen het bedrijf. Dankjewel, Elon, dat je ons allemaal hebt gestimuleerd!”

Aan alles komt een eind en dus ook aan de Tesla-carrière van Afshar. Helaas wilden beide kanten van het verhaal nog niet reageren op de speculaties. Het vertrek van de Tesla-topman volgt vlak nadat de baas van de robotica-afdeling zijn biezen pakte. Je zou er als Tesla-medewerker vreemde handgebaren van gaan maken.