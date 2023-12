Na Zweden en Denemarken keren nu ook de Noorse vakbonden zich tegen Tesla en Elon Musk. Binnenkort geen Tesla meer te krijgen in Scandinavië.

Het begon allemaal eind oktober toen 130 Zweedse medewerkers van Tesla in staking gingen om collectieve loonovereenkomsten af te dwingen. Zeer gebruikelijk in Zweden, maar de Amerikaanse autofabrikant zei NO. En dus besloot het personeel om aan het einde van de maand oktober het werk neer te leggen.

Solidariteit

De medewerkers van Tesla kregen al snel bijval van andere werknemers uit andere sectoren. Zo bezorgen Zweedse postbodes geen pakketjes meer bij Tesla. Ook de kentekenplaten leveren ze niet meer af. Ook wel lullig voor kopers die de auto al zien staan bij de garage, maar er niet mee weg kunnen rijden omdat de platen er nog niet zijn…

Elektriciens weigeren om de laadpalen van Tesla te onderhouden en de havenwerkers halen inmiddels geen enkele Tesla nog van schepen die dus in de havens vol staan met elektrische auto’s uit de megafactories van het merk.

Denemarken

Nu laten de Amerikanen zich niet voor één gat vangen, dus dacht Elon Musk en zijn kornuiten, we varen naar Denemarken, lossen de auto’s daar en dan rijden we ze gewoon over die lange brug naar Zweden.

Nou dachten de Denen, mooi niet! Dan laden wij die auto’s ook gewoon niet meer uit om onze Zweedse broeders (en zusters en non-binair etc) te steunen. PensionDanmark, één van de grootste pensioenfondsen van Denemarken, verkocht uit protest en steun zelfs zijn gehele belang in Tesla. Hopelijk ook in het belang van de deelnemers van het fonds, maar dan nog.

Noorwegen

Bleef er nog één land in Scandinavië over: Noorwegen. (Finland is strikt genomen geen Scandinavië). Ook dat land gaat de laatste omweg dichtgooien. Eén van de grootste vakbonden van Noorwegen heeft nu tegen Tesla gezegd dat ze voor 20 december de kwestie in Zweden met hun medewerkers moeten oplossen, anders gaan ook de havenarbeiders in Noorwegen geen enkele Tesla meer uitladen.

Krankzinnige stakingen

Grote roerganger en messias van Tesla, Elon Musk, heeft geen goed woord over voor de acties. Musk noemt de acties krankzinnig. Daarnaast stapte hij naar de rechter om Zweden te dwingen om kentekenplaten af te geven.

Die rechtszaak won hij in eerste instantie, totdat een andere rechter zich over de kwestie boog en de eerdere uitspraak verworp. Ook een andere zaak om het personeel van de posterijen te dwingen de kentekenplaten te bezorgen verloor Tesla.

Kortom, hij moet vooral zo doorgaan! Dan is er straks geen enkele Tesla meer te krijgen in heel Scandinavië. Wellicht is Elon Musk wel gewoon zo koppig dat hij zijn poot stijf houdt. We gaan het zien!

Via: Nu.nl