Lewis Hamilton is boos op de FIA

Toe FIA! Doe es niet zo naar! Lewis Hamilton is boos en vindt de handelswijze van de FIA deze week rondom “de kwestie Wolff” onacceptabel.

Het houdt alles en iedereen lekker bezig deze week! De FIA handelde wel en toch niet naar aanleiding van een publicatie in een Engels maandblad over Toto en zijn vrouw Susie. Deze zouden onderling informatie uitwisselen die ze niet mochten uitwisselen.

Toto werkt namelijk als teambaas bij het Mercedes Formule 1 team en Susie lief werkt voor de Formule 1 zelf. Dat lijkt juist ideaal, want met zoveel dagen per jaar van huis is het natuurlijk hartstikke praktisch als je vrouw meereist. Op kosten van iemand anders. Top.

Lewis Hamilton is boos

Meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton neemt het op voor zijn baas en diens eega. Tijdens het prijzengala van de automobielfederatie in Bakoe haalt hij flink uit naar de FIA. Een tegenvallende week, aldus Lewis.

Het is teleurstellend dat het bestuursorgaan van onze sport de integriteit van een van de geweldigste vrouwelijke leiders die we ooit hebben gehad in twijfel trekt.Dat gebeurde zonder vragen te stellen en zonder enig bewijs. Het is onacceptabel. LH44 trekt flink van leer lezen we op nu.nl

Discriminatiekaart

Susie Wolff trok dinsdag al de discriminatiekaart door te insinueren dat het hier puur om vrouwenhaat gaat. Lewis Hamilton heeft toevallig ook veel verstand van discriminatie en racisme dus hier doet hij ook zijn zegje over.

Hamilton vecht samen met de rest van de sport keihard om de diversiteit in de sport te verbeteren, maar helaas denken bepaalde individuen in de leiding van de FIA daar kennelijk anders over en duwen die juist terug als anderen een stap vooruit proberen te zetten.

Topman uit Dubai

Wellicht is het voor de vrouwenemancipatie in de masculiene autosport niet de beste keus om een topman aan te stellen uit een emiraat als Dubai. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet zelf overigens bij het prijzengala en zijn aangekondigde speech verstek gaan. Hij zou gevallen zijn en een hersenschudding hebben opgelopen.

Overigens is hij wel aanwezig in de hoofdstad van Azerbeidzjan, maar reageert dus niet op de kwestie Wolff. Wel zo handig voor hem natuurlijk.

Duurzaamheid

Nu Lewis toch bezig was had hij nog wel een kritiekpuntje op de FIA. Want ondanks dat Hamilton Bakoe een fantastische stad vindt, moet de FIA ook meer aan duurzaamheid denken wat hem betreft. De FIA is gevestigd in Parijs en nu moest iedereen naar Bakoe vliegen…

Helemaal top natuurlijk dat LH44 aan het klimaat denkt, maar met het groeiende aantal races per jaar en het hele reizende circus dat daarbij komt kijken vragen wij ons af of je nou juist om dat afsluitende feestje in een ander land dan zo’n drukte moet gaan maken. Maar goed. Dat zijn wij.