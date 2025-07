Lekker nieuws als jij nu je zomervakantie aan het vieren bent in de Alpen, er is noodweer onderweg.

Het kan soms behoorlijk spoken in Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Best lullig als je op vakantie bent en een alles verwoestende hagelbui maakt putten in je auto waar je U tegen zegt. Daarom doen we gewoon even een mooie waarschuwing vooraf: blijf weg en als je er bent. Weet wat komen gaat!

Noodweer in de Alpen

Het Alpengebied dreigt dit weekend te veranderen in één grote natte bedoening. Met name in het zuiden van Tirol bestaat de kans dat het compleet uit de hand gaat lopen. We praten hier over neerslaghoeveelheden van wel 250 millimeter op één dag. Voor de context: dat is meer dan wat er normaal in een hele zomer uit de lucht komt vallen.

In de ergste gevallen moet je rekening houden met overstromingen en modderstromen. Dat laatste is in bergachtig gebied niet ongebruikelijk. Best vervelend als de weg naar huis straks is afgesloten door een ondergelopen snelweg. Of vervelender: een modderstroom die je BMW 3 Serie met dakkoffer vakkundig afvoert.

Of zulke nachtmerries zich ook gaan voltrekken is de vraag. De Oostenrijkse weerdienst heeft in elk geval code geel afgegeven voor grote delen van het land. In Zwitserland geven ze zelfs code oranje af. De ANWB waarschuwt nadrukkelijk dat vakantiegangers in deze gebieden hinder kunnen verwachten. Lekker soppen op de camping, of met de complete camping afgevoerd worden. Het is maar net hoe hevig de regenval gaat zijn.

Iets zuidelijker dan? Ook daar is het oppassen geblazen. In Toscane en rond het Gardameer kunnen buien gepaard gaan met harde windstoten en hagelstenen zo groot als golfballen, daarvoor waarschuwt Weerplaza.

We kunnen eigenlijk maar één waarschuwing geven voor dit soort weersomstandigheden. Blijf weg uit de Alpen. Ik herhaal, blijf weg uit de Alpen! Mocht je er vakantie vieren: Succes! En stuur een fotootje naar Autoblog Spots, maak je meteen kans op een Autoblog handdoek. Kun je meteen gebruiken om jezelf af te drogen. We denken graag met u mee.