Loop maar door. Hier heb jij niks te zoeken

En ik ook niet…

Er zijn van die dingen die niet zijn weggelegd voor Jan met de pet. Of Jan met twee petten. Zelfs met drie petten heeft Jan op sommige plekken niks te zoeken.

Zoals in de nieuwste showroom van Maybach. Het submerk van Mercedes-Benz heeft een ‘flagship store’ geopend. Niet bij ons in de buurt, maar in Seoul. In de wijk Apgujeong, waar het geld in net zulke mate aanwezig is als bij die eerder genoemde Jan water uit de kraan.

En wat je van een Maybach Flagship store mag verwachten is het niet zomaar een dealer met wat glimmende auto’s, maar een vijf verdiepingen tellend monument voor overdaad. Hier koop je geen auto, hier onderga je een ervaring waar de gemiddelde wellness-spa zich voor zou schamen.

Hier heb jij niks te zoeken

Het gebouw is ontworpen alsof Karl Lagerfeld en een Zen-monnik samen de bouwtekening hebben gemaakt. Geplooide gevel, zwevend dak, interieuren hoog genoeg voor een kathedraal en een privébarista op de derde verdieping. Serieus. Er is zelfs een tuin in het midden, zodat je tussen de beslissingen over bieskleur en stikseldikte even tot rust kunt komen.

Om te vieren dat dit bouwwerk nu bestaat, mocht een select gezelschap van VIP’s en vermogende types een blik werpen op de SL 680 Monogram Series. Open dak, veel kracht, veel logo’s, we kennen het principe inmiddels. En er stond ook een Silver Lining edition te glimmen, slechts twaalf stuks wereldwijd, met een pinstripe zo fijn dat je er een loep voor nodig hebt. O ja, en een originele Maybach Zeppelin uit 1932. Gewoon, voor de sfeer.

Binnen is alles op afspraak. Je krijgt een vaste adviseur, exclusieve toegang tot salons privés en een geur die speciaal voor dit pand ontwikkeld is. Er is een sleuteloverhandiging die meer aanvoelt als een ritueel dan een levering. Geen showroom dus, maar een tempel voor de rijdende elite. Wie hier binnenkomt, koopt geen auto – die claimt zijn plek in het universum van glorieus overdadige mobiliteit. En krijgt er nog een espressospecialiteit bij ook.

Jammer dat jij -en ik- hier niks te zoeken hebben. Had wel zin gehad in een Maybach espressospecialiteit…