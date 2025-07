Mercedes CLA Shooting Brake is de perfecte vakantie-EV!

Genoeg ruimte, actieradius en NIET bang voor de Duitse Autobahn.

Na de mislukking van het EQE/EQS-experiment moest Mercedes zich herpakken. Dat is dan ook precies wat het merk heeft gedaan met de CLA. De techniek is indrukwekkend en het ontwerp is weer herkenbaar Benz. Ook klanten kunnen de nieuwe CLA waarderen. Het initiële verkoopsucces van de nieuwe EV en hybride moet een vervolg krijgen met deze chique Sjaak: de Mercedes CLA Shooting Brake. Oftewel, CLA-station.

Ook de CLA Shooting Brake kun je volledig of deels elektrisch bestellen. Daarmee is dit de eerste elektrische stationwagon van het merk. De basis daarvoor is het nieuwe MMA-platform. Dat heeft niets te maken met vechtsport, wel met Mercedes Modular Architecture. Dat verklapt al dat het MMA niet speciaal is gebouwd voor de CLA Shooting Brake. Later krijgen we hier nog een zevenzits-SUV, de GLC, GLB en GLA op dit platform te zien.

Voor we verder gaan, nog even terug naar de EQS. Het ontwerp van deze CLA Shooting Brake bewijst dat zulk computermuisdesign helemaal niet nodig is voor een kleine luchtweerstand. De CLA SB heeft een cW-waarde van 0,21. Een gigantische 0,01 meer dan de EQS.

En kijk eens hoe dat eruit ziet. We hebben inmiddels dus al kunnen wennen aan het uiterlijk en dat lukt heel erg goed. De grille voorop heeft 142 verlichte Mercedes-sterretjes plus één grote centrale ster met een lampje erin. Verder naar achteren zien we een beeldige coupélijn die doorloopt naar de achterkant leidt waar een grote led-balk het achtersteven domineert. Zowel voor als achter fronst de verlichting lekker boos.

Meer ruimte!

Zo’n beetje alles is groter geworden aan de nieuwe CLA Shooting Brake. De wielbasis is 61 millimeter groter, de daklijn ligt 29 millimeter hoger (voornamelijk dankzij de accu in de vloer) en de bagageruimte is toegenomen. Je kunt nu 455 liter (of met de achterbank naar beneden 1.290 liter) kwijt. Voor de kleinere boodschap kun je 101 liter kwijt in de frunk.

Gaan we voorin zitten in de CLA dan komen we er een optioneel MBUX Superscreen tegen van de nieuwste 4e generatie. Voor de bestuurder is er een 10,25-inch scherm en het scherm ernaast loopt 35,6 centimeter van het midden naar de bijrijderskant. Het stuur is aangepakt: er is een tuimelschakelaar voor de begrenzer en rolknop voor de volume, iets dat Mercedes-klanten graag wilden.

Maar de feature die iedere keer de show gaat stelen in de CLA Shooting Brake is het twee meter lange panoramadak. Met een druk op de knop worden er 158 Mercedes-sterren op het glas geprojecteerd. Kijk en leer, Rolls-Royce.

Waar blijven die specificaties?

Excuus, komen ze aan. Mercedes presenteert vandaag twee uitvoeringen: de CLA 250+ en de 350 4Matic. De eerste heeft alleen een 272 pk elektromotor op de achteras. Wring je de laatste kW aan power eruit, dan kun je in 6,7 seconden aan de 100 km/u zitten. De topsnelheid is begrensd op 210 km/u.

Wil je ook een motor op de vooras, dan groeit het vermogen bij de 350 naar 354 pk. Het sprintje duurt dan nog maar 4,9 seconden. De topsnelheid blijft 210 km/u. Bij beide uitvoeringen zit er op de elektromotor op de achteras een transmissie met twee versnellingen. De tweede versnelling is speciaal voor op hogere snelheden. De elektrische CLA voelt zich dus ook prima thuis op de Autobahn zonder te veel actieradius te hoeven inleveren en zwaar elektrogezoem ten gehore te brengen.

Wat is de actieradius?

De stationversie van de CLA komt niet zo ver op één volle batterij als de gewone versie, maar dat mag de pret niet drukken. In de instapversie moet je maximaal 761 kilometer aan één stuk kunnen rijden. Dat houden Boaz en Noor op de achterbank nooit vol na een overdosis Capri Sun. De vierwielaandrijver doet het met 730 kilometer ook zeker niet slecht.

De CLA Shooting Brake haalt zijn vermogen uit een 85-kWh batterij van de nieuwe 800 volt-generatie. Later komt er ook nog een uitvoering met een 58-kWh ijzerfosfaat accupakket. Opladen kan met maximaal 320 kW. Doe je dat, dan kun je na 10 minuten alweer 310 kilometer aan de gang. AC-laden met 11 kW kan ook.

Hybride CLA-stationwagon

Als ook 800-volt techniek en bakken met actieradius je niet overhalen om elektrisch te gaan rijden, dan is er gelukkig ook nog een hybride versie net als bij de gewone CLA. De hybride krijgt 48-volt technologie en een elektromotor die in de versnellingsbak is verwerkt. Heel veel meer vertelt Merc hier niet over. Vermoedelijk om jouw focus te houden op de EV.

Kortom, de perfecte vakantie-EV

Om het plaatje van de ultieme elektrische vakantieauto compleet te maken, mag de CLA-stationwagon ook nog best wat gewicht trekken. Je kunt maximaal 1.800 kilo (geremd) trekken. Daarnaast kun je een surfboard of fietsen op het bevestigen via de dakrails. Op het dak kun je maximaal 75 kilo laden.

Dankzij zijn comfort, ruimte, actieradius, versnellingsbak én trekgewicht zijn er weinig EV’s die de Mercedes verslaan op gebied van elektrische vakantievervoer. Nu maar hopen dat-ie de rest van het jaar ook bevalt. Je hebt nog even de tijd om daarover na te denken. In maart van 2026 staat de elektrische en hybride Mercedes CLA Shooting Brake in de Nederlandse showrooms. De prijzen zijn nog onbekend, maar zullen boven de CLA sedan vanafprijs zitten van € 58.979.