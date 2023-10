Waterkanon op de A12 mag gewoon

De politie mag gewoon gebruik blijven maken van waterkanonnen op de A12. Extinction Rebellion heeft een kort geding hierover verloren.

Na wekenlang illegaal de A12 te hebben geblokkeerd hebben de jongens en meisjes van Extinction Rebellion net aangekondigd in ieder geval tot kerst de snelweg niet meer te blokkeren. Maar er liep nog een kort geding. Extinction Rebellion wilde namelijk niet meer nat worden bij het protest.

Het werd een beetje saai ook wel. Iedere dag gingen de actievoerders op de weg zitten. Vervolgens kwam dan de politie om te zeggen dat dat niet de bedoeling is. Wilt u alstublieft weggaan?

Nou nee natuurlijk. Dus dan werden eerst alle kinderen er tussenuit gehaald en dan kwam het uit Duitsland geleende waterkanon erbij. Op standje Gardena tuinslang en door de klimaatverandering is het nog tot in oktober lekker warm, dus eigenlijk viel het allemaal nog wel mee.

Winter is coming

Maar goed de winter komt eraan en je moet ook wat verzinnen om de kranten te blijven halen natuurlijk. Dus daar was een kort geding van de actiegroep tegen de Nederlandse staat tegen het gebruik van het waterkanon.

De advocaten (en dus de actiegroep) vinden namelijk dat de inzet van de waterkanonnen onterecht is bij een vreedzaam proces. Het gebruik van de waterspuwer dient geen enkel legitiem doel en is gericht op mishandeling en vernedering.

Nou, het vrijmaken van dé toegangsweg naar Den Haag zouden wij op zich wel een legitiem doel willen noemen. En je kunt natuurlijk ook gewoon de waarschuwingen NIET negeren en meteen vrijwillig in de bus naar het ADO stadion stappen en dan weer teruglopen naar de Utrechtsebaan voor een nieuwe ronde.

Maar goed. De publiciteit is weer gehaald. De voorpagina van Nu.nl en Autoblog ook, dus actie geslaagd. Zaak wel verloren, want zo zegt de rechter, de burgemeester van Den Haag beslist over de inzet en dat mag gewoon. En als Jan van Zanen vandaag klimaatdemonstranten weg wil spoelen en morgen coronaprotesters dan kan dat gewoon. Wij kijken nu al uit naar kerst.