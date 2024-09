BREEK! Tom Coronel wordt de nieuwe Jos Verstappen!

Brekend nieuws voor de Nederlandse autosport! De pas 13-jarige Rocco Coronel treedt in de voetsporen van Max Verstappen.

Brekend nieuws! De zoon van Tom Coronel heeft veel indruk gemaakt tijdens een driedaagse selectie in Spanje en is opgenomen in het prestigieuze junior programma van Red Bull Racing.

De 13 jarige zoon van Formule 1 pit reporter en coureur Tom Coronel wordt beloond voor zijn inspanningen in Spanje en mag dus in de voetsporen treden van grootheden als Sebastian Vettel en Max Verstappen. Dat betekent meteen ook de twijfelachtige eer voor vader Tom om in de voetsporen van Jos the Boss te treden.

In het diepe

Rocco Coronel is succesvol actief in de internationale kartsport en mocht in augustus in Jerez de la Frontera in een krachtige formulewagen stappen. Daarmee sprong de jonge coureur in het diepe en dat ging hem zo goed af dat hij nu een contract van Red Bull op zak heeft.

Tom Coronel is uiteraard zo trots als een pauw en ziet een puike toekomst voor zijn zoon. Coronel senior ziet zijn zoon keihard groeien en vraagt zich af of de tiener wel beseft hoe hard het gaat.

Dolblije Rocco Coronel

De coureur zelf is natuurlijk ook dolblij en enorm verguld dat hij nu met een Red Bull helm mag gaan rijden. Hij kijkt enorm op naar de grote jongens die al met de Red Bull kleuren mogen rijden en nu is hij opeens zelf één van hen.

Helmut Marko

De grote Helmut Marko heeft zich er zelf mee bemoeid en de jongen hoogstpersoonlijk naar Spanje gehaald om rondjes in de Formule 4 auto te rijden. Marko is de man met een neus voor talent, dus dit is een mooie grote stap voor Coronel junior zijn racecarrière.

We zijn benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen! Wellicht is hij straks de nieuwe Nederlandse Formule 1 held als Max er in 2028 de brui aan geeft. We gaan het zien. Wij verheugen ons in ieder geval op een altijd blije Tom Coronel, in plaats van een toch vaak wat klagende Jos Verstappen.