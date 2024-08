Klimaatterroristen krijgen vrij baan voor mars over A12

Van 8 tot en met 14 september mogen de klimaatterroristen van Extinction Rebellion ongehinderd van Arnhem naar Den Haag lopen.

De politie voert actie! Niet voor het klimaat maar voor zichzelf. Terecht naar onze mening. De actievoerende politiebonden willen een nieuw vroegpensioen afdwingen voor de hardwerkende Nederlandse popo en daarvoor moet nu eenmaal keihard een standpunt worden ingenomen.

Vrij baan Extinction Rebellion klimaatterroristen

Als actiemoment kiezen de bonden helaas de klimaatmars die Extinction Rebellion heeft aangekondigd. Van 8 tot en met 14 september hebben alle actievoerders massaal hun vakantiedagen opgenomen bij de baas om in vijf dagen van Arnhem naar Den Haag te lopen.

Als hoogtepunt volgt er op die zaterdag 14 september een fijne blokkade van de A12 in Den Haag. De politie zal niet ingrijpen om de mars te beëindigen en alleen aanwezig zijn om de veiligheid van de deelnemers en de andere weggebruikers te waarborgen. Zo laat woordvoerder Maarten Brink namens de politiebonden weten aan de Telegraaf.

Geen politie aanwezig op zaterdag

Tijdens de gehele mars zal de politie niet reageren op oproepen van de betrokken burgemeesters om de klimaatmars te stoppen of de blokkade te voorkomen of op te ruimen. Sterker nog, de klimaatterroristen wordt op zaterdag 14 september tussen 11 en 17 uur geen strobreed in de weg gelegd.

Er zijn dan nul agenten aanwezig. Die zitten op dat moment namelijk bij een speciale vakbondsbijeenkomst. Het geeft ons nog niet echt een veilig gevoel dat de klimaatwappies op eigen houtje alles gaan regelen op de Utrechtsebaan, maar wellicht hebben ze hun eigen ordediensten ofzo.

Sowieso is het belachelijk dat de snelwegen continu geblokkeerd worden, maar wellicht dat ons nieuwe radicaal/guur/verfrissend rechts kabinet er iets aan gaat doen. Zal wel niet.

Wij bereiden in ieder geval alvast een “Blijf weg van de A12, ik herhaal blijf weg van de A12” artikel voor…