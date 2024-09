Deze Lamborghini mag je in 15 jaar afbetalen

Je hebt alle tijd van de wereld om deze Lambo af te betalen. Is dat wel zo verstandig?

Tof natuurlijk zo’n Lamborghini of Ferrari, maar direct twee of drie ton op tafel gooien is voor veel mensen een lastig verhaal. Daar is de financiering voor uitgevonden. Zijn wij Nederlanders een beetje allergisch voor, zeker met de torenhoge rentepercentages tegenwoordig. Negen of meer dan tien procent rente voor een autolening is niet ongebruikelijk.

Lamborghini Urus S occasion: 15 jaar betalen

In andere landen is financiering doodnormaal. Het Verenigd Koninkrijk, Zweden, maar ook de Verenigde Staten van Amerika. Lamborghini Newport Beach in de Amerikaanse staat Californië had een interessante deal voor een gele Urus S.

Je kon een jong gebruikte Urus S rijden voor 2.698 dollar per maand. Dat is wel exclusief belastingen en eventuele bijkomende kosten. Het addertje onder het gras? Het feit dat je die 2.698 dollar de komende 15 jaar moest overmaken naar Lamborghini Newport Beach.

Bij een hypotheek is een langdurige lening tot wel 30 jaar heel normaal. Bij een auto wat minder. Vaak los je de financiering in 12 tot bijvoorbeeld 36 of 72 maanden af. 180 maanden is wel heel ongebruikelijk. Door de lange spreiding is het maandbedrag ‘aantrekkelijk’. Dat zet ik tussen haakjes, want 2.698 dollar is nog steeds een klap geld. Echter een zo goed als nieuwe Lamborghini rijden voor dat maandbedrag zal voor de influencers in Californië best aanlokkelijk zijn.

De auto kan natuurlijk ook direct afgetikt worden. Op de occasion zit een prijskaartje van 283.353 dollar. De actie liep tot en met 31 augustus. Om 2.698 dollar per maand voor 15 jaar te dokken moest je wel een aanbetaling doen van 57.000 dollar.

Bovendien betaal je een belachelijk rente. Als je 2.698 dollar keer 180 maanden doet kom je uit op 485.640 dollar. Das wel een hele dure Lamborghini Urus S occasion. En dan komen er dus nog belastingen bovenop. Nee, helemaal niet zo erg dat deze deal is afgelopen. Klinkt leuk, is het niet. Next!