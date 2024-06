Een kijkje binnen bij Bugatti en Rimac Rotterdam

Dit staat je te wachten als je Bugatti en Rimac Rotterdam binnenstapt.

Rij niet op de automatische piloot naar Leusden als je een nieuwe Bugatti wil kopen. Je zal daar toch echt vriendelijk verzocht worden richting het westen te rijden. Nederland is helaas te klein voor twee dealers van het prestigieuze Franse merk. Daarom is gekozen voor een verhuizing in plaats van een tweede showroom.

Zoals al eerder duidelijk werd is Bugatti voortaan te vinden in Rotterdam. De verhuizing zit er inmiddels op en de ruimte in het pand van Carport Rotterdam is ingericht. Het voormalige Van Dijk gebouw is nu het thuis van de merken Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti én Rimac. En dat allemaal in de Spaanse Polder, toch een beetje de anus van Rotterdam als het op bedrijvigheid aankomt. Maar goed.

Bugatti was 12 jaar lang actief in het Koopmanshuis in Leusden. Niet alleen de showroom is verplaatst naar Rotterdam, ook service zal uitgevoerd worden in de Maasstad. Omdat Bugatti en Rimac eigenaarschap delen kun je er tevens shoppen voor de volledig elektrische Nevera.

CarPort Rotterdam

Als je een keer in de buurt bent van Carport Rotterdam is het niet onaardig eens binnen te stappen. Er staat genoeg leuks binnen en de koffie smaakt prima. Op de derde verdieping is voortaan Bugatti en Rimac te vinden. Voor Bentley, Lamborghini en gebruikte Porsches kun je terecht op de tweede verdieping. De eerste verdieping is voor nieuwe Porsches.

De ruimte is momenteel gevuld met één Chiron en één Veyron. Er is een speciale speciale configuratieruimte om auto’s samen te stellen. Op de begane grond heeft Bugatti zijn eigen hoekje gekregen in het servicegedeelte voor onderhoud van de auto’s van het merk.

Deze week was er een VIP-avondje om de opening te vieren. Bugatti Rotterdam is vanaf heden te bezoeken. Voor klanten maar ook liefhebbers van het merk zijn welkom, aldus Bugatti in een persbericht.