Rick van Stippent koopt fabrieksnieuwe SEAT

Ja, onze favoriete autopoetser Rickert leek even boos te zijn op een handelaar die een auto fabrieksnieuw durfde te noemen. Maar uiteindelijk koopt hij de bak gewoon.

Autopoetser Rickert mag even niet autorijden nadat hij met 100 kilometer per uur een Lamborghini Total Loss reed op de snelweg. En dat wreekt zich dan toch, want je moet de tijd ergens mee vullen. Onlangs liet Rick zich inspireren door Auto Leitner (allegedly) en zette hij de diefstal van een Audi RS6 in scène. Deze uit de hand gelopen ‘grap’ leverde opnieuw de nodige aandacht op. Maar niet per se op een positieve manier.

Tijd voor Rick dus om gewoon weer eens iets te doen met zijn claim to fame: fabrieksnieuwe auto’s. Uiteindelijk is het zo dat alles om Stipt Polish Point heen een boel show is. Maar ooit heeft Rick natuurlijk een echte passie gehad voor auto’s zo goed als nieuw maken. Daar zit het stukje echtheid dat werkt.

Met een andermaal gewaagde titel op Youtube wekt Rick de suggestie dat hij een andere autohandelaar keihard aan gaat pakken. Want die gebruikt volgens Rick de term ‘fabrieksnieuw’ zonder permissie. Foei toch. Iedereen weet dat die term van Rick is, toch?

De video kijkend blijkt het echter allemaal weer mee te vallen. Klassieke clickbait. Gelukkig kan u er als waarde lezer van opaan dat wij ons daar nooit aan zullen wagen. Wat er wel aan de hand is, is dat iemand anders een auto (een tweede gen SEAT Leon in dit geval) gepoetst heeft zoals Rick dat zou doen. De beste man zelf is zo onder de indruk, dat hij het ding ook maar gewoon koopt.

Op zich zou het ook wel gaaf zijn als iedereen zoveel om auto’s geeft dat ze die er piekfijn uit laten zien. Maar goed, aangezien we dat op de redactie al niet allemaal in die mate doen (wel een beetje maar niet zó), zal het een illusie blijven dat Jan Modaal daar de tijd en kosten voor willen nemen. Is jouw auto fabrieksnieuw? Laat het weten, in de comments!