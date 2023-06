Blijft Viaplay wel in Nederland?

Het succes van Viaplay in Nederland is een beetje meh, als we zo direct mogen zijn. Olav Mol is in zijn eentje bijna populairder.

In Nederland is Viaplay nu al twee jaar de rechtenhouder voor de Formule 1. Volgens onze collega @nicolasr (met zalvende stem) gaat het ook telkens beter met het presentatieduo. Termen als ‘ultralaat remmen’, ‘groene Aston Martin’, ‘deze Lewis Hamilton’ en ’temperatuur in de banden’: we mogen het graag horen.

Viaplay in Nederland

Dus, hoe staat het in Nederland? Want het land waar de regerend kampioen vandaan komt, daar moet het wel scoren toch? Dat doet het ook! Collega @onno nam gisteren het een en ander door in dit artikel. Maar dat verhaal deed toch de raderen bij ons (en anderen) draaien. Want is het wel zo goed?

Nu zijn wij geen tv- en video expert, maar in de juiste context lijkt ons het eigenlijk helemaal niet zo positief. Natuurlijk, 750.000 is niet verkeerd, maar er kijken in Nederland 2.500.000 mensen naar de Formule 1. Daarvan kiezen er 1.750.000 er dus voor om níet via Viaplay te kijken. Zeker als je bedenkt dat ze enorm veel voor die rechten hebben betaald (90 miljoen euro), kun je je afvragen of ze het wel gaan terug verdienen. Die 750.000 kijkers zijn een daling ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl Verstappen alleen maar beter is gaan presteren.

Olav Mol bijna net zo populair

Wellicht dat het toch te maken heeft met de commentator. Want ‘deze Olav Mol’ werd ultralaat aan de kant geschoven door het streamingbedrijf met het roze logo. Daar lijkt het volk er niet eens mee te zijn, want via Grand Prix Radio volgen zo’n 450.000 tot 500.000 mensen de race. Dat is gewoon een veel te groot aantal.

Overigens kan het wel zo zijn dat de mensen die naar Olav Mol luisteren, naar Viaplay kijken. Je kan met een slidertje het commentaar synchroon laten lopen. Dan zet je de radio aan en het geluid aan (net als met Jack van Gelder met voetbal). Maar kom op zeg jongens, het kan toch niet zo zijn dat er 500.000 mensen luisteren naar GP Radio als er maar 750.000 kijkers bij ViaPlay zijn? Kleine slag om de arm: Viaplay deelt de kijkcijfers zelf niet, het is een schatting van Stichting KijkOnderzoek.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Volgende maand is er een nieuwe ronde waar men kan bieden op de Formule 1-uitzendrechten voor Nederland. De consensus lijkt nu nog te zijn dat Viaplay deze gaat behouden, want het ging zo goed in Nederland. Maar na het horen van deze cijfers zijn wij er nog niet zo zeker van.

Viaplay zelf denkt echter van wel. Dat laat Marco Zwanenveld weten aan nu.nl. Volgens de ‘Head of Sports’ van ViaPlay heeft de streamingdienst in Nederland al “een zelfstandige positie opgebouwd”.

Maar is dat wel zo? Want ondanks dat ViaPlay de uitzendrechten heeft in Nederland, kun je ook een abonnement nemen op F1TV. Dus ze betalen wel de maximale bedragen voor de rechten, maar daarmee heb je dan niet de exclusieve uitzendrechten.

Via: GPFans

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer. Gaat ViaPlay dit redden? Of is het beperkte succes, de hoge kosten en de algehele staat van het bedrijf penibel om de volgende stemronde weer mee te doen? Laat weten waar jij op hoopt, in de comments!

