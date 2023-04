Viaplay brengt nog meer autosport naar Nederland!

Bij Viaplay kan je straks terecht voor nog meer autosport, omdat het extra autosportrechten heeft gekocht.

Natuurlijk kon je bij Viaplay al kijken naar onder andere de Formule 1, nu brengt het bedrijf nog meer autosport naar ons land. Vanaf 1 mei 2023 tot en met 2027 heeft Viaplay ‘de exclusieve autorechten’ voor in Nederland. Denk aan DTM races, de Ferrari Challenge en de beroemde 24 uur durende langeafstandsrace op de Nürburgring.

Autosportrechten Nederland bij Viaplay

Viaplay is dus als winnaar uit de bus gekomen en neemt de mediarechten over van een breed scala aan wereldklasse-autosport voor de Nederlandse abonnees. Ik zeg winnaar, maar ze zullen wel het meeste geld geboden hebben. Tja, zo kan je ook winnen. Money rules the world!

Maar goed, het is wel fijn dat de autorechten bij één speler zitten. Anders blijf je maar zappen én betalen. Nu zit je bij een provider redelijk goed. De zender gaat dus ook DTM races uitzenden en hoe beter kan je dit vieren met een Nederlandse coureur. Dit seizoen debuteert Emil Frey Racing namelijk met hun team in de DTM-serie. En dit doen ze met de Nederlandse debuterende coureur Thierry Vermeulen en de ervaren coureur Jack Aitken.

De 20-jarige Vermeulen heeft afgelopen jaar gereden onder de vlag van Verstappen.com Racing. Het vorige seizoen nam Vermeulen deel aan het ADAC GT Masters-kampioenschap en nu bereikt hij zijn doel door deelname aan het DTM-kampioenschap. Hierbij kan hij rekenen op de steun van de twee Verstappens (Max en Jos). Mooi stukje Nederlands ondernemerschap!

Volledige lijst

Naast de DTM-serie zal Viaplay nog meer nieuwe content uitzenden. De volledige lijst is als volgt:

DTM;

ADAC GT Masters;

ADAC GT4 Germany;

GP Confidential;

FastZone;

Ferrari Challenge;

24 uur Nürburgring;

Formula Regional;

Formula 4 Italy;

FIA Truck Racing;

Porsche Camera Cup Germany.

Voor wat raceavontuur zit je bij Viaplay wel goed dus, zeker nu het F1 commentaar ook beter is.