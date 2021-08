Bloemlezing: Dit zijn jullie ultieme autoverhalen

Als je een lezersvraag stelt waarin je op zoek gaat naar jullie ultieme autoverhalen, dan kun je verwachten dat je flink wat antwoorden krijgt. De mooiste verhalen lichten we daarom nog even uit in deze bloemlezing!

Autoverhalen. We zijn er allemaal dol op. Kan ook niet anders, want als dat niet zo zou zijn, had je niks op deze geweldige site te zoeken. Elke dag proberen wij met z’n allen om jullie te vermaken met nieuws en achtergronden en vaak lukt dat ook.

Maar soms vinden we het leuk om jullie hulp in te schakelen en we verzinnen dan een lezersvraag. Want wij hebben wel het een en ander in ons hoofd als het op autoverhalen aankomt, jullie zijn met veel meer. En meer is meestal beter, zeker als het op het ultieme autoverhaal aankomt.

De oudere lezer kan zich dit nog wel herinneren

Er is alleen 1 probleem met die lezersvragen. Of nou ja, probleem, laten we het een luxeprobleem noemen. Er komen in de regel namelijk altijd enorm veel reacties op binnen. Soms zelfs te veel om allemaal te lezen.

Maar dat lezen doen wij wel. En om -geheel subjectief- de beste antwoorden extra onder de aandacht te brengen, is het altijd leuk om die in een bloemlezing te verpakken. Een bloemlezing met de leukste, mooiste of -in dit geval- meest ultieme autoverhalen. Net als vroeger!

Komen ze!

Speedgeek kopt hem even in

Een verhaal als dat van hem staat terecht in deze bloemlezing. Althans, dat vind ik en ik heb de bloemlezing samengesteld. Maar een autoverhaal waar je zeker de rest van je leven met een grote glimlach aan terug zal denken, is gewoon ultiem.

Cossiekiller zorgde voor een echte LOL

Dit is een bijna klassiek autoverhaal. Zelfs bijna te mooi om waar te zijn. Maar aangezien ik Cossiekiller een beetje ken, weet ik dat het echt is gebeurd. En dat maakt dit autoverhaal gewoon goud! En vandaar ook de foto boven dit artikel.

Maarten020 heeft een mooi verhaal voor in de kroeg

Als je het over een ultiem autoverhaal hebt, is dit bijna niet te toppen. Ik kan er een boel over zeggen, maar lees anders zelf maar even.

Landcruisers, leeuwen en Afrika. Dank Dexx

Heel veel toe te voegen aan bovenstaande kop heb ik niet. Wat moet het vet zijn om dit mee te maken. Dank voor je verhaal, Dexx!

Toniominestrone zorgt voor een beetje kippenvel

Ik zou er een -spreekwoordelijke- moord voor doen om mijn eerste auto terug te kunnen kopen en te koesteren. Tonio deed het gewoon. Hulde.

JoostvdWater, foto’s willen we zien

Sommige verhalen zijn waardeloos zonder foto’s. Zo ook dit epistel van Joost. We willen graag de foto’s. Je mag zelf kiezen van welk van de twee voorvallen van dat weekend.

En als laatste het ultieme verhaal van Gecko

Want zeg nou zelf. Van je hobby je beroep maken en dan ook nog eens bij Wiesmann en later bij Donkervoort… Ultiem met een grote U!

En met dit verhaal komt er alweer een einde aan het stukje bloemlezingen naar de mensen toe als zodanig. Mocht je nou zelf ook een mooi antwoord hebben ingestuurd en het niet terugzien, dat ligt niet aan jou. Maar aan ons.

We moeten helaas kiezen, omdat de ruimte maar beperkt is. Maar hoe dan ook, dank je wel voor je antwoord op deze lezersvraag en geniet sowieso van jouw ultieme autoverhaal. Vertel het vooral lekker vaak verder. Is voor iedereen leuk!