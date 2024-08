Deze gigantische camper is luxueuzer (en duurder) dan jouw huis

Oh ja, en hij kan ook nog een trucje wat vooral voor EV-rijders handig is: deze camper heeft echt alles.

Mocht je binnen Europa op pad zijn gegaan deze vakantie, dan ben je vast een hoop busjes met wat papier-maché achterop tegengekomen. Wij Europeanen noemen dat ‘campers’. Zo zouden Amerikanen het zeggen. Onze campers zijn de tiny houses in hun wereld van megalomane campers. Vrij letterlijk.

Bus

Dat begint al met het feit dat een beetje RV niet gebaseerd is op een bestelwagen, maar een flinke touringcar. En dan is het bekende trucje van deze campers ook vaker dan niet dat de wanden kunnen uitschuiven. Dan ben je onderweg met een camper die groter is dan de benedenverdieping van een gemiddeld Nederlands huis. Uiteraard is een RV ook vaak niet bedoeld om tussen twee hegjes en een toilethok te plaatsen. In zo’n Amerikaanse camper ga je enorme roadtrips maken, al dan niet in the middle of nowhere.

Prevost Loki

En wat heb je dan? Daarvoor nemen we je mee naar de Loki Elite Series van de Amerikaanse camperbouwer Prevost. Als we alles met je doornemen, zitten we hier met kerstmis nog. Dus pakken we even de highlights.

Om mee te beginnen, de Loki is 13,4 meter lang. De lengte van drie Volkswagen Golfs met nog een halve meter over. Er zitten drie uitschuifbare delen in. Wat het weegt? Erg veel. Gelukkig krijg je een Volvo-dieselmotor met 500 pk en 2.508 Nm mee, die het ook wel even volhoudt dankzij een 840 liter grote dieseltank.

EV opladen!

De ‘party piece’ van de Loki is dat er gebruik wordt gemaakt van een enorme lithium-accu aan boord met een capaciteit van 8.000 ah. Op het dak zitten zonnecellen die de accu opladen. Handig, want dit soort RV’s worden vaak gebruikt om het hete klimaat van de zuidelijke helft van de VS te trotseren. Terwijl de Loki jou probleemloos door de hitte helpt, laden de zonnepanelen de accu op. Uiteraard vreet de stroom aan boord van de camper wat stroom, maar de stroom kan vooral gebruikt worden voor het opladen van je elektrische auto. Ja, de Loki heeft een auto-lader aan boord waardoor je een EV van extra rijbereik kan voorzien. Amerikanen willen nog wel eens een auto meenemen op reis op een trailer bijvoorbeeld en die kan je opladen met de ingebouwde accu.

Verder voelt het beschrijven van de Loki alsof je een villa in Hollywood aan het beschrijven bent. 65 inch tv die kan zakken vanuit het plafond, check. Luxueuze sofa? Zit erin. Vloerverwarming? Yes. Elektrisch bedienbare zonwering voor alle ramen? Jazeker. King Size bed? Yep. Een extra 50 inch tv met soundbar? Oh jawel. Volwaardige douche die jouw badkamerdouche laat aanvoelen als een campingdouche? Uh huh.

We vergelijken de Prevost Loki dan wel met een huis in Nederland, maar dat is eigenlijk oneerlijk. De Loki kost namelijk, houd je vast, 2,5 miljoen dollar. En daar zit geen woord Spaans bij: daar koop je in Nederland een enorme villa voor. Maar goed, die kan je dan weer niet overal neerzetten.