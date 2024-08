Vernieuwde Audi RS3: wel duurder niet meer vermogen

Nu echt officieel, de vernieuwde Audi RS3

In maart 2024 toonde Audi ons al de nieuwe Audi A3. Dat er dus ook een vernieuwde Audi RS3 aan zat te komen is echt geen verrassing. Deze ochtend mogen we hem dan voor het eerst officieel aanschouwen. Nadat Audi zelf (!) hem zondagavond al per abuis online had gezet op de media pagina van de firma.

Naast de afbeeldingen hebben we nu de volledig informatie en kunnen we je ook vertellen wat er onderhuids is gewijzigd en natuurlijk wat hij mag kosten. En het mag geen verrassing zijn dat de prijs is gestegen. Waar bij de A3 motorisch wel wat wijzigingen waren, de instapper ging immers van een 1.0 driecilinder naar een 1.5 viercilinder met 150 pk, is bij de RS3 onder de motorkap alles hetzelfde gebleven.

Technische wijzigingen RS3?

Je had dus in de huidige RS3 294 kW (400pk) uit de 2.5 TFSI vijfcilinder. Deze is standaard nog steeds gekoppeld aan de automatische S-Tronic versnellingsbak. Onveranderd is ook de 0-100 km/u tijd. Dat taakje volbrengt de RS3 in 3,8 seconden. Nu mag je overigens wel door tot aan een topsnelheid van 290 km/u. Een beetje tuner moet deze Audi dus wel over de 300 km/u kunnen helpen.

Engine

Niet alles is hetzelfde gebleven onderhuids, een aangepast set-up van het onderstel heeft ervoor gezorgd dat de rondetijd op de Nordschleife weer iets aangescherpt is.

Je kunt wanneer je de ESC uitschakelt zelfs volgens Audi overstuur op roepen met stuurbewegingen. Als je echter niet wilt driften dan levert Audi als optie speciaal voor de RS3 ontwikkelde Pirelli P Zero semi-slick banden.

Uiterlijke wijzigingen vernieuwde Audi RS3

Waaraan herken je dan die vernieuwde RS3? Aan de voorzijde is de Singleframe-grille met ruitpatroon duidelijk lager gepositioneerd en breder geworden. Zowel de diffuser achter als de grille hebben standaard een hoogglansafwerking. De luchtopeningen aan de zijkant zijn afgewerkt met zwarte, verticale blades.

De splitter is nu de gehele auto breed. Audi zegt zelf dat de drie openingen erboven een verwijzing zijn naar de Audi Sport quattro S1 Pikes Peak van 1987. Ook de digitale geblokte-vlag lichtsignatuur van de dagrijverlichting noemt Audi een specifiek RS 3-element. En met de matrix LED-koplampen (een optie) is er zelfs keuze uit drie digitale lichtsignaturen.

Interieur Audi RS3

In het interieur wil je natuurlijk dat het er niet hetzelfde uitziet als in een normale A3. Dat wordt bereikt door het RS stuur, wat optioneel bekleed kan worden met Dinamica. inclusief contrasterende stiksels op 12 uur, voor die mensen die bij een vierkant stuur niet weten wat de bovenkant is.

Daarnaast worden er verschillende (kleurrijke) interieur pakketten leverbaar om de look nog meer persoonlijk te maken. Daarnaast is natuurlijk het zitmeubilair duidelijk sportiever ten opzichte van de normale A3. Contour- en ambient verlichting zijn standaard in het interieur en ook zaken als de opbergruimte voor de schakelselector, de middenconsole met bekerhouders en de portieren zijn verlicht.

Op de schermen voor je zal je ook weten dat je in de sportieve variant zit. De RS 3 krijgt Virtual cockpit plus waarbij je kan kiezen voor de Sport-, Performance- en Runway-weergave. Nieuw is de centrale weergave van de toerenteller. Ook het vermogen en koppel, de g-krachten plus acceleratie- en rondetijden worden getoond. Met de handmatige modus van de S tronic-transmissie geactiveerd, geeft een schakelindicator met groen, oranje en rood in de toerenteller de optimale schakelmomenten aan.

Prijs vernieuwde Audi RS3

Niet vreemd dus dat bij deze vrij milde update geen enorm verschillende prijs hoort. Audi maakt direct bekend dat je de Audi RS3 Sportback & Limousine de jouwe kunt noemen vanaf € 107.990. Als je dat vergelijkt met de prijs van het huidige model, dan zie je een stijging van een dikke € 3.000 want voorheen stond hij in de prijslijsten voor € 104.616.

Hoe zit het met de concurrentie van de RS3? Kijken we naar de A45 S van Mercedes, die staat voor € 114.131 in de showroom en die is alleen als hatchback leverbaar. Niet als sedan zoals de RS3. Vanaf 22 augustus staat de configurator online op Audi.nl en kun je de auto gaan bestellen.

benieuwd hoe de vernieuwde Audi A3 verschilt van de vorige A3? Die vergelijking maakten we al voor je.