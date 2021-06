BMW iX prijzen zijn stevig en toch gunstig - Autoblog.nl

De BMW iX prijzen zijn absoluut niet mals, maar relatief gezien valt het mee. Je krijgt er wel wat voor terug.

Gisteren werd de BMW iX (nogmaals) aan jullie voorgesteld. Ditmaal kon Wouter de auto van dichtbij bekijken. Getuige het design van de auto hebben de ontwerpers nagelaten. Ja, het ontwerp is ‘anders’. Maar dat is nog geen reden om dít te doen. Zie het zo: mijn zus is ook uniek, maar bij mensen kijkt men blijkbaar meer naar het uiterlijk dan met auto’s. Enfin, er zullen ongetwijfeld liefhebbers voor zijn.

Prijzen BMW iX

Dat moeten dan wel rijke liefhebbers zijn, want de BMW iX is niet goedkoop, echter valt het relatief gezien mee. De instapversie is de iX xDrive40, daarvoor wil BMW graag 86.93211 euro ontvangen. Dat is de versie met 326 pk en een 0-100 km/u-tijd van 6,1 seconden. De actieradius is maximaal 416 km volgens de WLTP.

De BMW iX xDrive50 is leverbaar vanaf 105.431,80 euro. Die is voorzien van 523 pk en kan daarmee in 4,6 seconden naar de 100 km/u sprinten. De maximale actieradius is 617 km. Voor beide aandrijflijnen kun je kiezen voor een ‘Sportpakket’. Voor 1.500 euro heb je dan andere 21 inch grote velgen, bumpers en een sportremsystem met blauwe klauwen.









Nog niet alle opties

Verdere opties zijn schaars, want ondanks dat de iX-configurator ‘live’ is, zijn er nog niet veel extra opties mogelijk. Je kan alleen de kleuren, wielen, bekledingen en wat opties selecteren. Of de iX is héél compleet, of je hebt minder keuze dan bij ‘reguliere’ BMW’s. En dat sportpakket, dus. De keuze is overigens nu al een stuk groter dan bij Tesla. Je kan de BMW iX veel meer afstemmen op je eigen ‘smaak’.

Nu we het toch over Tesla hebben. Nu prijzen van de BMW iX bekend zijn, kijken we ook even naar de prijzen van de concurrentie. De BMW iX is aanzienlijk groter dan de meeste elektrische crossover SUV’s. De Tesla Model X lijkt tot nu de enige concurrent te zijn. Op papier heeft BMW wel even een betere aanbieding dan Tesla. De Model X Long Range kost namelijk 99.990 euro. Deze heeft een actieradius van ‘slechts’ 580 km. Wel is de Model X véél sneller: in 3,9 seconden haalt ‘ie de 100 km/u. En dan is dit nog de ‘langzame’ uitvoering.

Ergo, in vergelijking met de Tesla valt de prijs van de BMW iX relatief gezien mee. De BMW iX is nu nog niet leverbaar, maar je kunt wel een reservering plaatsen.