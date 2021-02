Dit is waarom zoveel autofabrieken nu stilliggen - Autoblog.nl

Een gebrek aan vraag, of is er een andere reden waarom autofabrieken nu over de hele wereld stilliggen?

Audi, Ford, Nissan, Stellantis, Toyota… De lijst van fabrikanten die autofabrieken hebben stilliggen is schier eindeloos. Het doet misschien denken aan de situatie van net geen jaar geleden, toen fabrikanten ook massaal de deuren sloten. Toch is er nu iets anders aan de hand, zegt Maurice Geraets tegen de BNR Nationale Autoshow.

Hoewel zijn naam je waarschijnlijk helemaal niks zal zeggen, is Geraets toch best een belangrijke schakel in de wereldwijde productie van auto. Hij is directeur van NXP Nederland, een bedrijf dat computerchips maakt voor allerlei producten. Smartphones, laptops, gamingconsoles… Maar dus ook voor auto’s. In elke auto zitten tientallen tot honderden computerchips, die alles besturen van de autoradio tot het remsysteem.

Waarom de autofabrieken stilliggen

Zonder chips geen moderne auto dus. Daarom dat het gebrek aan die chips ervoor zorgt dat er nu een stuk minder auto’s kunnen worden gebouwd. Maar waarom is het gebrek aan chips nu ineens een probleem? Volgens Geraets zijn er twee redenen. De ene heeft (uiteraard) met de coronacrisis te maken, maar de tweede is de schuld van EV’s en China.

Om te beginnen met die EV’s en China. In elektrische auto’s zijn twee keer zoveel chips nodig als voor auto’s met een verbrandingsmotor. Voor luxe auto’s met veel zelfrijdende functies, zijn weer twee keer zoveel chips nodig als voor een EV. In 2020 was een flink aandeel van alle verkochte auto’s elektrisch. Ruim vijf procent van alle in de EU verkochte auto’s, om precies te zijn. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar premium auto’s in Azië en dan vooral China.

Die twee factoren zorgden ervoor dat er per auto meer computerchips nodig waren dan verwacht. En dat terwijl autofabrikanten juist minder computerchips hadden besteld. Dat heeft, zoals gezegd, alles te maken met de pandemie. De ACEA voorspelde het vorig jaar al, maar het duurt even om bepaalde onderdelen te kunnen maken. Het maken van een computerchip duurt bijvoorbeeld drie tot zes maanden, zegt Geraets.

Toen begin vorig jaar de autofabrieken werden stilgelegd, kozen veel fabrikanten er dan ook voor om de orders voor computerchips op een lager pitje te zetten. Ergens wel begrijpelijk, door de economische onzekerheid wisten we immers niet of we later wél nog auto’s gingen kopen. Het probleem is alleen dat nu we weer auto’s willen kopen, er door die langere productietijd geen computerchips meer zijn.

Bosch en Continental

Wat daarnaast meespeelt, is dat NXP niet direct aan autofabrikanten levert. NXP – dat in Nijmegen een fabriek heeft waar computerchips voor auto’s worden gebouwd – levert aan bedrijven als Continental of Bosch. Zij verwerken weer de computerchips van NXP in grotere onderdelen, die autofabrikanten weer verwerken in hun auto’s. Omdat NXP niet op tijd wist dat autofabrikanten later meer chips nodig zouden hebben, heeft het bedrijf die productiecapaciteit gebruikt om bijvoorbeeld meer chips voor smartphones en computers te maken.

Heeft dit gevolgen voor op de langere termijn? Geraets denkt van niet. Hij zegt dat NXP er nu alles aan doet om zoveel mogelijk chips te kunnen leveren. Tegelijkertijd heeft dit tekort ervoor gezorgd dat sommige fabrikanten nu opener praten over hun vraag naar computerchips. Daarmee wordt de leveringsketen transparanter en kan NXP in de toekomst beter anticiperen, stelt Geraets.

Uiteindelijk zal het stilliggen van de autofabrieken volgens voorspellingen er wel voor zorgen dat er dit jaar enkele honderdduizenden auto’s minder gebouwd gaan worden. Volgens Geraets duurt het nog ‘enkele kwartalen’ voor de chipproductie weer op pijl is. Volgend jaar zullen de leveringsproblemen wel voorbij zijn, zegt Geraets.

Foto: Audi RS6 2020 van @VanRees via Autojunk.nl.