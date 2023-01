Nieuwe Tesla wordt echt extreem simpel

Met het nieuwe Tesla-platform kan het merk misschien weer een beetje voorsprong terugwinnen en anders gewoon vies veel geld verdienen.

De automobielindustrie heeft bewezen behoorlijk snel te kunnen schakelen. Lees het heetste autonieuws van 10 jaar terug en nu en je ziet dat de meeste merken in rap tempo elektrische auto’s in de showrooms hebben staan. En als dat niet het geval is, zitten ze in de planning en is een groot gedeelte geëlektrificeerd. Behalve bij Toyota dan, die zijn nogal laat.

Wat je nu ook ziet is dat Tesla, ooit de pionier van elektrische auto’s, niet meer de voorloper is die het was. Als het puur gaat om de aandrijflijn (motor en accu), doen ze het overigens uitstekend, maar als totaalpakket zijn er nu hele goede alternatieven. De modellen bij Tesla beginnen ook een beetje op leeftijd te raken. De Model S is er al sinds 2012, de Model X sinds 2015 en de Model 3 bestaat al sinds 2017.

Nieuwe kleine Tesla

Kortom, hoog tijd voor nieuw bloed. Dat lijkt er dan ook te gaan komen. Tesla bevestigt in hun Q4- en eindjeaarsrapport van 2022 dat een nieuw platform onderweg is. De ontwikkeling is nu – as we speak – bezig. Volgens Insideevs zijn er twee belangrijke dingen aan het platform, behalve dat het moderner is. Ten eerste modulariteit. Het nieuwe platform moet geschikt zijn voor nieuwe segmenten, met name de lagere. Er gaan al jarenlang geruchten de ronde over een betaalbare Tesla in het C-segment. Dat moet het nieuwe platform mogelijk gaan zijn.

Belangrijker voor Elon Musk en de aandeelhouders: het platform is veel goedkoper. Sterker nog, de productiekosten voor het nieuwe platform (waar nog geen naam voor is) moeten gehalveerd worden. Oh, en ook niet onbelangrijk, het platform is dermate simpel van opzet dat Tesla er een hele hoop van kan produceren.

Enorme aantallen

Volgens Elon Musk zal de productie van het nieuwe platform grotere zijn in jaarlijkse aantallen dan alle andere huidige Tesla-modellen bij elkaar. Denk aan een jaarlijkse productie van meer dan een miljoen exemplaren. Naar het schijnt worden dit wel hele simpele auto’s met een nog simpeler interieur. Ja, je leest het goed: nóg simpeler.

Maar hoe zit het dan met de reeds geïntroduceerde Tesla’s die nog niet op de markt zijn? De Semi (vrachtwagen) is goed op weg, daar is men nu mee aan het testen en de eerste auto’s aan het uitleveren. De Cybertruck werd al geïntroduceerd in 2019 en moet nu toch echt op de markt gaan komen.

De eerste exemplaren komen halverwege dit jaar op de (Amerikaanse) markt, maar de productie wordt flink opgeschroefd in 2024. Dan is er tenslotte nog de tweede generatie Roadster, die voorlopig op de lange baan geschoven is.

