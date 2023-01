911 Turbo krijgt GT3 invloeden, staat ‘m goed

911 GT3 invloeden op een 911 Turbo, dat kan gewoon. En dat staat ‘m goed!

Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus in zijn strakke groene broek. Die stond ‘m goed! Aan dat geweldige lied moesten wij denken bij het zien van de foto’s die wij deze ochtend voor ons kregen. Zoals de titel al helemaal verklapt gaat het om een 911 Turbo S met 911 GT3-invloeden. Het is vooral de manier waarop het is gedaan.

We nemen je even mee. Het is namelijk een product van 1016 Industries. Dat is een leidende speler in de markt voor carbon bodykits, aldus 1016 (en hun moeder). Ze richten zich voornamelijk op de duurdere auto’s van deze wereld.

911 Turbo met GT3 invloeden

Normaal gesproken zijn dit soort bodykits heel erg uitgesproken en nogal ‘druk’ qua design. Je ziet duidelijk wat er veranderd is. In dit geval is dat niet zo. Ze hebben bij 1016 Industries zich namelijk heel erg ingehouden. Met respect voor het originele design zijn ze aan de slag gegaan. Het idee was om de 911 Turbo meer GT3 invloeden mee te geven. Dus ietsje meer aerodynamische hulpmiddelen, zonder dat het over de top is zoals bij een TechArt of GT3 RS.

Dit kit voor deze 992 bestaat uit diverse onderdelen van geweven en forged carbon. Er is een aero-lip voor, luchtinlaat aan de zijkant, voorklep (geen motorkap zeggen!), sideskirts, wingtips, achtervleugel en diffusor. Het exemplaar op de foto’s ziet er beeldschoon uit. Dat komt ook door de kleur en de velgen. Donkerblauw staat een 911 Turbo heel erg goed. De wielen (van ANRKY) zijn gepolijst, maar qua design heel eenvoudig. De centerlock naafkappen zijn voorzien van Porsche-naafdoppen. Het geeft de auto een toffe OEM-plus uitstraling.

Heftige prijskaartje

Deze kun je dan bestellen in satijnglans of hoogglans. In elk geval geen mat, dus dat is goed nieuws. Ze hebben kennelijk een Smaakpolitie rondlopen.

Volgens 1016 is de pasvorm werkelijk perfect. Dat vergeet men weleens, bij dit soort bodykits wil het nog weleens voorkomen dat je alsnog iets passend moet maken. Daar heb je nu geen last van.

Is er dan helemaal geen nadeel aan dit pretpakket? Nou, jawel. Dat is de prijs van deze Porsche 911. Als je de gehele kit wil, dan gaat dat je 55 mille kosten. Maar je hoeft niet alles te kiezen, je mag ook cherrypicken en de onderdelen los bestellen.

Bewegend ziet de 911 Turbo met GT3 invloeden er ook schitterend uit:

En check hier de rijtest met de 911 Turbo:

