BMW onthult twee gave eerbetonen aan nog gavere E30’s

En de Alpina-integratie binnen de BMW-groep werpt ook zijn vruchten af voor deze eerbetonen aan twee toffe BMW E30’s.

De sportieve M3 op basis van de BMW 3 Serie, waarmee het M-label min of meer begon, was een rasechte raceauto. Hij kwam namelijk als homologatiemodel voor de M3 waarmee in de DTM (Group A) geracet ging worden. En dus moesten de specificaties daar bij kloppen. Dat betekende een aangepaste versie van de viercilinder om tot de S14 te komen. Speerpunten van de M3 waren dan ook balans, laag gewicht en goed stuurgedrag, maar niet zo zeer keihard en onbegrensd vermogen.

Zes-in-lijn in de E30

Maar dat wil niet zeggen dat er geen zes-in-lijn in de E30 paste. Integendeel: de ‘normale’ E30 kon je krijgen met de M20 zes-in-lijn als 320i, 323i en 325i. Qua vermogen zat je dan nog wel onder de M3 (170 vs 195 pk), helemaal de latere Sport Evolution met 238 pk. Maar goed, het hebben van een zes-in-lijn in je BMW is ook wat waard.

BMW 325is en 333i

In Zuid-Afrika ging het des tijds ietsje anders met de BMW E30. Daar kwamen twee versies van de 3 Serie die internationaal niet aangeboden werden. De eerste is wellicht wel bekend: de BMW 333i. Die kwam omdat Zuid-Afrika de M3 E30 niet kreeg. Vandaar dat BMW de grotere 3.2 liter M30B33 voorin de E30 lepelde, goed voor 200 pk uit dus zes cilinders. Qua vermogen redde je het wel met de M3, de 333i had namelijk 200 pk. Gepaard met Bilstein-dempers, een LSD, een dog-leg-versnellingsbak van Getrag en grappig genoeg remmen en zelfs velgen geleend van Alpina, alleen dan met BMW-naafkapjes. Optisch kon je een 333i herkennen aan het standaard M-Tech Aero Package. En een leuk feitje dat toch altijd even benoemd moet worden: de M30 maakte het toch ietwat krap voorin de E30, waardoor je moest kiezen tussen airco of stuurbekrachtiging. Voor beide was geen plek.

Iets minder bekend wellicht is de eveneens puur voor Zuid-Afrika bedoelde BMW 325is, bijnaam ‘Gusheshe’. Deze is anders dan de 325is voor alle andere markten, want voor ‘lokale ‘Group N’ wilde de Zuid-Afrikaanse tak toch met de basis voor een raceauto komen. Dat werd de lokale 325is: deze kreeg een 2.7 liter grote versie van de normaal 2.0 tot 2.5 liter grote M20, goed voor 197 tot 211 pk. De 325is had ook een unieke bodykit, die weer net anders was dan de 333i. En ook deze bijzondere E30 is tegenwoordig zeldzaam spul.

Eerbetoon

BMW Zuid-Afrika vindt het tijd om beide modellen in het zonnetje te zetten middels een speciale editie. En ze hebben hun huiswerk puik gedaan. De enige keuze die je even moet vergeven is dat de 2 Serie als basis is gebruikt, niet de 3 Serie. Aan de andere kant, qua balans en ‘gooi-en-smijt-karakter’ achten wij de (M)2 dichter bij de E30 dan de huidige, 500+ pk sterke M3.

BMW M240i ‘325is Hommage’

Bovendien wordt voor de editie die de 325is eert niet eens de M2 gebruikt, maar de M240i. Het is wel een toffe uitvoering geworden. Het meest opvallende is de M Performance-spoiler geleend van de M2, inclusief een dakspoiler. Ook een M Performance-splitter voorop geeft de M240i als 325is Hommage een iets sportievere stance, uiteraard ter ere van de speciale bodykit van zijn grote voorbeeld. De velgen zijn de Styling 795M-velgen die je voor het eerst kon krijgen als de M Performance-velgen op de BMW 3 Serie (G20).

In grote lijnen krijg je qua interieur in de BMW M240i ‘325is Hommage’ het M-interieur met veel elementen in de M-kleuren, inclusief natuurlijk sportstoelen en het sportstuur met 12-uursindicator. Met toch één leuke knipoog: de armsteun uitgevoerd in grijs tartan, Überkaro geheten. De specs zijn identiek aan de ‘normale’ M240i, al communiceert BMW Zuid-Afrika 285 kW (388 pk) in plaats van de 288 kW (392 pk) die wij krijgen.

BMW M2 ‘333i Hommage’

Om de dikkere BMW 333i te eren krijg je bij diens hommage de volvette BMW M2 als basis. Maar ook hier heeft BMW er wel iets leuks van gemaakt, want er zijn vergelijkbare keuzes gemaakt als bij de 333i des tijds. Al kunnen we melden: zowel stuurbekrachtiging als airco zit erop. Het zou wel een stunt zijn om dat als keuze te bieden.

Wat eigenlijk direct opvalt: Alpina-velgen! Net als bij de 333i heeft BMW bij inmiddels zustermerk Alpina geshopt voor een modern setje van de 20-spaaks velgen. Aangezien er nooit een Alpina op 2 Serie-basis is geweest, is dit wellicht het dichtste wat je ooit bij een Alpina 2 gaat komen.

En je krijgt eveneens een soort striping à la Alpina, al gaat het niet natuurlijk om de M-driekleur. Deze livery was een optie op de originele BMW 333i, dus het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Verdere optische upgrades aan de M2 om tot de 333i Hommage te komen zijn de bekende M Performance-upgrades. Helaas ook de iets minder fraaie gestapelde M-uitlaten, maar goed, ook de vier eindstukken van een normale M2-uitlaat voelen over de top vergeleken met de dubbele pijp links van een 333i.

Binnen hetzelfde verhaal: de hele optionele M-catalogus is geplunderd voor de BMW M2 333i Hommage, inclusief de schaalstoelen met de M-driekleur erin verwerkt. Maar ook hier een met Überkaro beklede armsteun in het midden. Bij de M2 is ook niet gesleuteld aan de motor van de auto en heb je dus 480 pk. We zien de ‘nieuwe’ automaat voor de M2 in de middenconsole prijken, dus dat zal je manier van schakelen zijn. Of de handbak ook beschikbaar is vinden we niet terug.

Veiling

Over beschikbaarheid gesproken: de gave E30 Hommages blijven helaas in Zuid-Afrika. Van zowel de 325is Hommage als de 333i Hommage worden maar 33 stuks gebouwd: 66 stuks in totaal dus. Eentje bemachtigen gaat wellicht een dure aangelegenheid worden, want BMW gaat ze enkel aanbieden via een veiling. Dat geldt ook voor een paar andere speciale edities die BMW Zuid-Afrika heeft bedacht, maar dit tweetal is met enige afstand de gaafste special edition tot nu toe.