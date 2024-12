Deze puntgave BMW E30 325i is niet verpest door tuners [video]

Deze E30 is niet verpest en kan van jou zijn!

Iedere auto heeft zijn eigen verhaal. De historie van de BMW 325i van de E30-generatie die je hierboven ziet, is heel bijzonder. Daarover zo meer. Eerst de E30 3-serie zelf bespreken. Dit is de laatste Bimmer met de dubbele ronde koplampen zoals we ze kenden in de jaren ’80. Tevens zullen huidige BMW-fans terugverlangen naar de grille zoals die was op deze 325i.

Dus, dit specifieke exemplaar. De eerste eigenaresse, ene Martina, kocht de BMW in 1988. Deze liefhebster was niet van plan om het rustig aan te doen. In tweeënhalf jaar heeft ze maar liefst 175.000 kilometer gereden in de 325i. Nu, 36 jaar later, ziet de 3-serie er nog steeds geweldig uit. Nog leuker nieuws: de BMW E30 325i van Martina kan binnenkort bij jou in de schuur staan.

Ik hoor je brein denken: is die jaren ’80 BMW niet aan het einde van zijn leven? In tegendeel! Vlak voordat Martina haar auto van de hand deed, liet ze een originele BMW-ruilmotor installeren. De volgende eigenaar heeft er vervolgens tot aan 1998 zo’n 56.000 kilometer mee gereden. De daaropvolgende 15 jaar stond de BMW opgeborgen in een garage.

Upgrades op de 325i

In 2020 pakte de eigenaar, de draad weer op. Hij bracht de 325i naar BMW-specialist Bas Roos. Daar is de BMW in eerste instantie voorzien van het nodige onderhoud. Nieuwe rubbers, vervangend plaatwerk, een nieuwe lak die professioneel is aangebracht; dat soort onderhoud. Daarnaast zijn er wat upgrades doorgevoerd. Denk aan een Bilstein-onderstel, een sperdifferentieel, een Wiechers-veerpootbrug en een sportuitlaat.

De ruilmotor werd met rust gelaten. De zescilinder produceert een gezonde 170 pk. Het vermogen gaat via een handgeschakelde bak met vijf versnellingen naar de achterwielen. In de cabine is ook wat veranderd. De originele stoelen voorin zijn ingeruild voor König-kuipstoelen. Om de achterbank bijpassend te maken, is de zetel bekleed met hetzelfde materiaal als de König-stoelen voorin.

Bieden op dit exemplaar doe je op The Collectables. De veiling sluit op 9 december om 20:00 uur. Bekijk hierboven wat @Wouter van deze BMW E30 325i vindt.