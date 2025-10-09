Scherm-festijn in Porsche Cayenne krijgt toch één klassieke feature

Porsche leert van de ‘fout’ die ze volgens klanten met de Taycan hebben gemaakt voor de nieuwe Cayenne.

Touchscreens in auto’s, de logica is eigenlijk heel, eh, logisch. In plaats van een enorme knoppenbrij voor alle bijzondere features die moderne auto’s hebben, kan het dan softwarematig overzichtelijk gemaakt worden. Sindsdien zijn fysieke knoppen niet altijd wenselijk, want softwarematig kan je de logica van je systeem aanpassen als dat nodig is.

Fysieke knoppen

Merken als Volkswagen ondervonden wel dat je te ver kan gaan met touchscreens. Zo bleek dat het huidige infotainment niet altijd even fijn werkt volgens klanten. Te veel touchpad-knoppen, te weinig feedback. En dus gaat Volkswagen weer terug naar meer fysieke knoppen.

Porsche beleefde hetzelfde. De Taycan heeft de meest digitale cockpit van elke Porsche tot nu toe. Er zijn vrijwel geen fysieke knoppen en alle bediening gaat via één van de schermen in het interieur. En ook dat viel niet perse in de smaak bij klanten. Vandaar dat Porsche toch een stapje terug zet in hun nieuwe Cayenne-interieur.

Cayenne-interieur

Het interieur van de aankomende elektrische Porsche Cayenne is namelijk onthuld voor de hele auto te zien is, maar we kunnen dus wel alvast een blik werpen op de nieuwe cabine. En zoals altijd: veel schermen. Met als blikvanger een ‘curved’ scherm in het midden waardoor een soort split-screen zoals in bijvoorbeeld Audi’s nu in één scherm verwerkt zit. Dat klinkt niet alsof Porsche heeft geleerd van de Taycan. Dat blijkt toch wel zo te zijn.

In gesprek met The Drive weet elektronicamanager Dirk Assfalg te melden dat een select aantal knoppen in de Cayenne fysiek blijft. Waaronder, godzijdank, de volumeknop. En ook de knoppen om de temperatuur van de airco in te stellen. Het is een kleine rij knoppen onderaan het scherm, maar deze moeten de ergonomie van de Cayenne een stuk verbeteren. “De wens van klanten om deze knoppen te hebben is, ook in China, nog steeds erg sterk” zegt Assfalg. Vandaar dat hij beweert dat de Cayenne, en ook andere toekomstige Porsches, ‘altijd een fysieke volumeknop zullen hebben’. Da’s een sterke belofte.

Assfalg kan niet hetzelfde zeggen over fysieke knoppen op het stuur. De nieuwe Cayenne krijgt ze echter wel. Een selectie knoppen en draaiwieltjes op beide horizontale spaken en een rijmodus-knop rechtsonder. Kortom: de moderne cabine van de Cayenne wordt op een belangrijke manier iets klassieker.