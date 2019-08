Deze peperdure V8 levert belachelijk weinig vermogen

Waar gaat al het geld naartoe?

Nog een aantal nachtjes slapen, voordat Land Rover het doek gaat trekken van de Land Rover Defender. De opvolger van de zeer iconische terreinwagen zal zeer sceptisch ontvangen worden door de ├ęchte die-fans. Een beetje zoals de Porsche 911-puristen vinden dat een 911 nog luchtgekoeld moet zijn en dat het vanaf de jaren ’80 G-Series alleen maar achteruit ging.

Voor wie een modernere Defender wilt, zijn er talloze opties in de vorm van restomodders. Bedrijven die zich specifiek bezighouden met Land Rovers en deze een stuk moderner maken. Sterker nog, Land Rover doet het tegenwoordig ook zelf! Zelfs in Nederland hebben we dergelijke bedrijven, maar in het Verenigd Koninkrijk lijken ze bij elke supermarkt aanwezig te zijn. Het exemplaar wat je op de foto’s ziet komt bij het Britse Arkonik vandaan.

Nu zal Arkonik een bijzonder goede restmodder kunnen zijn. Wel willen we ze graag helpen om aan te geven waar het fout lijkt te gaan. De Defender is namelijk opnieuw gespoten en heeft nieuwe lederen bekleding, dat er (eerlijk is eerlijk) uitstekend uitziet. Het kitscherige houten stuurwiel moet je ding zijn, maar indruk maken met een Pioneer radio met Apple CarPlay is niet verstandig. Net zo min als melden dat er een ‘track-and-trace’ functie opzit, net als bij elke telefoon.

In technisch opzicht is er wel wat te melden, maar niet veel. Er zitten nieuwe stalen velgen onder met BF Goodrich All Terrain banden, xenon koplampen en special door Arkonik gebouwde schokdempers. De 3.5 liter grote V8 is compleet onderhanden genomen en opnieuw opgebouwd. Qua vermogen blijft het vermogen steken op 180 pk. Waarom zijn we dan zo sceptisch bij deze Defender? Welnu, het is zeker niet de eerste aangepaste Defender die we tegenkomen. Het grote probleem zit ‘m in de prijs, want Arkonik wil er graag meer dan 150.000 euro voor hebben. Ook met hetgeen wat je ervoor terug lijkt te krijgen. Geen LS V8 met 460 pk of een compleet opgebouwd interieur. Anderhalve ton voor nieuwe bekleding, nieuwe lak en een motorrevisie klinkt gewoon ietwat aan de hoge kant.