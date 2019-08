Luxe, premium sportsedan met AWD maakt hebberig

Die willen wij ook wel!

De eerste drie nieuwsberichten van vandaag gaven een perfect beeld van de SUV-rage van tegenwoordig. Van een compacte crossover-cabrio tot full-size SUV tot terreinwagen met vernieuwde techniek. Je zal bijna vergeten dat een prettige sedan een smakelijke afwisseling kan zijn.

Daarom hebben wij er eentje voor je in de vorm van de Acura Type-S Concept. Zoals de naam aangeeft, is het een studiemodel voor een sportsedan die binnenkort op de markt moet komen. Het is de opvolger van de Acura TLX, die er binnenkort uitgaat. Voor wie niet thuis is in het modelportfolio van Honda’s luxemerk: de TLX is een maatje groter dan de (oude Europese) Accord, maar kleiner dan de Legend. Kijkend naar de foto’s lijkt 95% van het design toch wel ‘af’ te zijn. De LED-jes kunnen anders worden, de bumpers iets minder geprononceerd en de velgen een maatje kleiner. Maar deze is productierijp.

In technisch opzicht wordt het absoluut een sportsedan. De Type-S modellen kun je het beste vergelijken met de ‘S’ modellen van Audi: wel iets sneller, sportiever en serieuzer, zonder dat het meteen over de top is. Acura gaf in 2018 al aan dat het label ‘Type-S’ weer in het leven wordt geroepen. Tevens melden de premium autobouwers dat de Type-S modellen ditmaal hun eigen, unieke motoren gaan krijgen. In het geval van de TLX Type-S betekent dat een 3.0 V6 met turbo, gekoppeld aan het SH-AWD vierwielaandrijvingssysteem. Het vermogen en de prestaties zijn vooralsnog onbekend. De nieuwe TLX Type-S zal dus een stukje boven de TLX PMC Edition worden gepositioneerd.