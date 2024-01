Peugeot komt met mega garantie

Een mega garantie van Peugeot zorgt ervoor dat ze wel betrouwbaar moeten zijn.

Het is een beeld dat we helaas nog te veel zien bij de Autoblog Advies aanvragen. Mensen hebben een voorkeur voor Duits (want premium) of voor Aziatisch (want betrouwbaar). Bij de no-go’s staat in veel gevallen dat men per se geen Frans wil, want dat zou niet betrouwbaar zijn. Nu is dat behoorlijke kolder (daar komen we zo eventjes op terug), maar wel iets dat de merken plaagt.

Peugeot tackelt dit probleem door een ENORME garantie te geven. Het Franse merk verhoogt namelijk de garantieperiode naar maar liefst 8 jaar! Het maximum kilometrage bedraagt 160.000 km. Mocht een van die twee mijlen bereikt zijn, vervalt de fabrieksgarantie. Maar dat is enorm genereus. In de meeste gevallen is de garantieperiode van auto’s veel korter. Sterker nog, Peugeot is hiermee het merk met de langste fabrieksgarantie.

Mega garantie van Peugeot

Is er een addertje onder het gras? Nou, ja en nee. Er is er wel eentje, maar die is op zich heel begrijpelijk. De extra lange fabrieksgarantie heet ‘Allure Care’ en blijft van kracht als je de auto bij Peugeot onderhoudt. Nu is het niet zo dat je elke maand voor 1.000 euro aan onderhoud moet plegen. De voorwaarden zijn namelijk heel erg soepel. Je moet elke 2 jaar of om de 25.000 km (dat wat eerder bereikt wordt) naar de Peugeot-dealer voor een check.

Voor de wettelijke garantie hoef je niet per se naar de Peugeot-dealer. Dat is dus de eerste 2 jaar. Elke autofabrikant is verplicht om minimaal 2 jaar garantie te geven op een nieuwe auto. Alles daarboven is service en dan mogen fabrikanten ook eisen stellen. Op zich is dat ook niet heel erg vreemd, want een auto heeft nu eenmaal kordaat onderhoud nodig om goed te blijven functioneren.

De garantie geldt voor alles, dus niet alleen voor de accu (dat was al 8 jaar garantie), maar ook voor de motor, lader: alles. Slijtage-onderdelen moet je wel eventjes zelf regelen (remmen, banden et cetera). In eerste instantie geldt het alleen voor de e-3008. Mocht je er eentje in bestelling hebben, dan krijg je ook die 8 jaar garantie.

Het is allemaal niet zo erg

Nu zouden we nog heel eventjes terugkomen op die vermeende betrouwbaarheidsissues. Dat is voornamelijk iets van 20 jaar geleden, toen de Peugeot 307 en Renault Mégane immens populair waren. Die auto’s hadden wat issues, alhoewel je die Fransozen nog steeds overal ziet rondrijden. Onderschat niet hoe belangrijk populariteit is om een beeld te krijgen van een onbetrouwbare auto. Of andersom: van de meeste superbetrouwbare auto’s rijden er maar een handjevol van rond in ons land. Anyway, het oude vooroordeel mag nu echt de prullenbak in met de nieuwe mega garantie van Peugeot.